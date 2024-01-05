總經費1億2000萬 竹南鎮李科永紀念圖書館二館今動土

苗栗縣竹南鎮立圖書館-李科永紀念圖書館二館興建案，公所歷經3年多積極爭取，最終敲定總經費1億2000萬元，將座落大厝里活動中心旁，對面更有獅山多功能公園，今天上午舉辦動土典禮，未來啟用後，將成為鄉親歡度親子時光、閱讀學習及休閒娛樂的好去處。

竹南鎮公所指出，該館興建案於民國109年向教育部爭取「提升公共圖書館閱讀環境計畫」，並經立委陳超明協助爭取，獲教育部同意補助6000萬元，公所自籌3000萬元，並規畫設計3層樓建築，後因疫情及烏俄戰爭造成原物料上漲，導致原編列經費不足，後變更設計為2層樓建築。

之後，李科永文教基金會董事長李鵬雄聽聞此事，主動提出捐贈3000萬元，總工程經費1億2000萬元，讓圖書館能維持3層的原規畫案，而竹南在地企業冠軍磁磚董事長林榮德並捐贈館內所需磁磚。

新建3層RC構造建物，館內可提供館藏8萬餘冊，一樓有大廳、幼兒親子共讀區、兒童閱覽區、樂齡閱覽區；二樓為一般書庫、青少年區、階梯閱讀區、戶外閱覽區；三樓是多功能室、控制室，預計114年底完工、115年初開館啟用。