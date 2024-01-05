快訊

影／一旁就是加油站...高雄道路工程挖破管線瓦斯味濃烈 封路搶修中

總經費1億2000萬 竹南鎮李科永紀念圖書館二館今動土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮長方進興表示，新館將以親子、兒童為主題，與對面的獅山親子公園相結合，提供學童一個可室內學習及戶外遊憩的好環境。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮長方進興表示，新館將以親子、兒童為主題，與對面的獅山親子公園相結合，提供學童一個可室內學習及戶外遊憩的好環境。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮立圖書館-李科永紀念圖書館二館興建案，公所歷經3年多積極爭取，最終敲定總經費1億2000萬元，將座落大厝里活動中心旁，對面更有獅山多功能公園，今天上午舉辦動土典禮，未來啟用後，將成為鄉親歡度親子時光、閱讀學習及休閒娛樂的好去處。

竹南鎮公所指出，該館興建案於民國109年向教育部爭取「提升公共圖書館閱讀環境計畫」，並經立委陳超明協助爭取，獲教育部同意補助6000萬元，公所自籌3000萬元，並規畫設計3層樓建築，後因疫情及烏俄戰爭造成原物料上漲，導致原編列經費不足，後變更設計為2層樓建築。

之後，李科永文教基金會董事長李鵬雄聽聞此事，主動提出捐贈3000萬元，總工程經費1億2000萬元，讓圖書館能維持3層的原規畫案，而竹南在地企業冠軍磁磚董事長林榮德並捐贈館內所需磁磚。

新建3層RC構造建物，館內可提供館藏8萬餘冊，一樓有大廳、幼兒親子共讀區、兒童閱覽區、樂齡閱覽區；二樓為一般書庫、青少年區、階梯閱讀區、戶外閱覽區；三樓是多功能室、控制室，預計114年底完工、115年初開館啟用。

鎮長方進興表示，因竹南科技園區、廣源科技園區廠商設廠，就業人口增加，帶動竹南、頭份地區人口成長，竹南鎮內原有的鎮立圖書館與李科永紀念圖書館空間已不敷使用，興建的新館將以親子、兒童為主題，與對面的獅山親子公園相結合，提供學童一個可室內學習及戶外遊憩的好環境。

竹南鎮立圖書館-李科永紀念圖書館二館興建案，總經費1億2000萬元，今天上午舉辦動土典禮，預計114年底完工、115年初開館啟用。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮立圖書館-李科永紀念圖書館二館興建案，總經費1億2000萬元，今天上午舉辦動土典禮，預計114年底完工、115年初開館啟用。圖／竹南鎮公所提供

圖書館 親子

延伸閱讀

康世明選前倒數衝刺 蔡英文、蕭美琴輔選拚苗栗翻轉

鴿子壓不住？竹南跨年鬥毆事件 警啟動快打逮送2人

苗栗縣政府元旦升旗移師竹南 鍾東錦加碼2支iPhone大放送

共玩、共學、共樂的自然系親子閱讀基地──林口李科永紀念圖書館

相關新聞

桃園假日疫苗接種站服務延長至月底 春節前2周打保護力足

桃園市衛生局表示，今年採購逾60萬劑公費流感疫苗，開打迄今已接種超過59萬劑。為讓民眾在農曆春節前獲足保護力，原先規畫於...

總經費1億2000萬 竹南鎮李科永紀念圖書館二館今動土

苗栗縣竹南鎮立圖書館-李科永紀念圖書館二館興建案，公所歷經3年多積極爭取，最終敲定總經費1億2000萬元，將座落大厝里活...

欣瀚科技捐竹市16校293件愛心T恤 高虹安、許修睿致謝

欣瀚國際科技公司董事長曾昭維及其關係企業「幾何學團體服」，透過新竹市議長許修睿媒合牽線，今天一口氣捐贈293件、市值約5...

桶柑酸甜可口！西湖鄉慶祝農民節表揚大會 現場行銷在地農特產品

苗栗縣西湖鄉農會今天上午辦理「113年度西湖鄉各界慶祝農民節表揚大會暨桶柑、西湖米品嚐活動」，現場表揚傑出農友與績優人員...

影／苗栗火車頭園區竣工6月營運 盼成苗栗觀光產業火車頭

斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁由客委會、交通部等部會首長及苗栗縣長鍾東錦陪同參加，強調這...

竹北市兒童遊戲場設施修繕 第一期13座公園整修完成

新竹縣竹北市公所進行公園兒童遊戲場設施修繕工程，透過局部修繕、敲除復原既有地坪等方式改善，第一期工程針對年限已久、零件老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。