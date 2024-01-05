快訊

影／一旁就是加油站...高雄道路工程挖破管線瓦斯味濃烈 封路搶修中

欣瀚科技捐竹市16校293件愛心T恤 高虹安、許修睿致謝

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
欣瀚國際科技公司董事長曾昭維（前排右二）及其關係企業「幾何學團體服」，透過新竹市議長許修睿（前排左二）媒合，今天一口氣愛心T恤給竹市學生受惠，市長高虹安（前排左一）代表受贈。記者張裕珍／攝影
欣瀚國際科技公司董事長曾昭維（前排右二）及其關係企業「幾何學團體服」，透過新竹市議長許修睿（前排左二）媒合，今天一口氣愛心T恤給竹市學生受惠，市長高虹安（前排左一）代表受贈。記者張裕珍／攝影

欣瀚國際科技公司董事長曾昭維及其關係企業「幾何學團體服」，透過新竹市議長許修睿媒合牽線，今天一口氣捐贈293件、市值約5萬8600元的愛心T恤，回饋予竹市16所中小學校共198名學生受惠。市長高虹安、議長許修睿都回贈感謝狀，致謝公私協力營造幸福友善的城市環境。

新竹市政府教育處指出，捐贈衣物的曾昭維董事長為白手起家創業，欣瀚國際科技有限公司現已成為國內著名跨國成衣公司，其合作夥伴包含美國沃爾瑪、迪士尼、梅西百貨及好市多等知名品牌，他主動了解竹市學校需求，愛心捐贈行動照顧學生。

新竹市政府今天在新竹市議會舉辦捐贈儀式，由內湖、民富、虎林、陽光及關東國小等5位校長代表受贈。高虹安也出席活動，認為「政府的資源有限、民間的力量無窮」，感謝曾昭維董事長的善心善舉與許議長的媒合引薦，在春節前寒冬送暖。

許修睿表示，曾昭維董事長長年熱心公益，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，在事業有成之後，以具體行動來回饋社會，包含在疫情期間主動提供學校所需的志工背心，把資源留給最需要的人，期望善舉能夠拋磚引玉，吸引更多企業加入。

「非常開心能幫新竹市盡一份心力！」曾昭維說，過去透過許修睿的媒合長期投入新竹地區的社會公益，今天也敲定要加碼捐贈導護背心，提供更多有需要的學校。

欣瀚國際科技公司董事長曾昭維及其關係企業「幾何學團體服」捐贈愛心T恤給竹市學生，今天在市議會舉行捐贈儀式。記者張裕珍／攝影
欣瀚國際科技公司董事長曾昭維及其關係企業「幾何學團體服」捐贈愛心T恤給竹市學生，今天在市議會舉行捐贈儀式。記者張裕珍／攝影

新竹 高虹安 愛心

延伸閱讀

晚間夜市快閃…柯文哲為何突返竹市老家？胞妹柯美蘭曝原因

柯文哲突快閃竹市夜市 支持者湧入拍照、人龍不間斷

0715大寮事件被印T恤、廣告哏圖 張錫銘發聲明了

九位正副議長聲援周典論 蔣根煌：穿賴蕭配衣服才會沒事？

相關新聞

桃園假日疫苗接種站服務延長至月底 春節前2周打保護力足

桃園市衛生局表示，今年採購逾60萬劑公費流感疫苗，開打迄今已接種超過59萬劑。為讓民眾在農曆春節前獲足保護力，原先規畫於...

總經費1億2000萬 竹南鎮李科永紀念圖書館二館今動土

苗栗縣竹南鎮立圖書館-李科永紀念圖書館二館興建案，公所歷經3年多積極爭取，最終敲定總經費1億2000萬元，將座落大厝里活...

欣瀚科技捐竹市16校293件愛心T恤 高虹安、許修睿致謝

欣瀚國際科技公司董事長曾昭維及其關係企業「幾何學團體服」，透過新竹市議長許修睿媒合牽線，今天一口氣捐贈293件、市值約5...

桶柑酸甜可口！西湖鄉慶祝農民節表揚大會 現場行銷在地農特產品

苗栗縣西湖鄉農會今天上午辦理「113年度西湖鄉各界慶祝農民節表揚大會暨桶柑、西湖米品嚐活動」，現場表揚傑出農友與績優人員...

影／苗栗火車頭園區竣工6月營運 盼成苗栗觀光產業火車頭

斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁由客委會、交通部等部會首長及苗栗縣長鍾東錦陪同參加，強調這...

竹北市兒童遊戲場設施修繕 第一期13座公園整修完成

新竹縣竹北市公所進行公園兒童遊戲場設施修繕工程，透過局部修繕、敲除復原既有地坪等方式改善，第一期工程針對年限已久、零件老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。