欣瀚科技捐竹市16校293件愛心T恤 高虹安、許修睿致謝

欣瀚國際科技公司董事長曾昭維及其關係企業「幾何學團體服」，透過新竹市議長許修睿媒合牽線，今天一口氣捐贈293件、市值約5萬8600元的愛心T恤，回饋予竹市16所中小學校共198名學生受惠。市長高虹安、議長許修睿都回贈感謝狀，致謝公私協力營造幸福友善的城市環境。

新竹市政府教育處指出，捐贈衣物的曾昭維董事長為白手起家創業，欣瀚國際科技有限公司現已成為國內著名跨國成衣公司，其合作夥伴包含美國沃爾瑪、迪士尼、梅西百貨及好市多等知名品牌，他主動了解竹市學校需求，愛心捐贈行動照顧學生。

新竹市政府今天在新竹市議會舉辦捐贈儀式，由內湖、民富、虎林、陽光及關東國小等5位校長代表受贈。高虹安也出席活動，認為「政府的資源有限、民間的力量無窮」，感謝曾昭維董事長的善心善舉與許議長的媒合引薦，在春節前寒冬送暖。

許修睿表示，曾昭維董事長長年熱心公益，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，在事業有成之後，以具體行動來回饋社會，包含在疫情期間主動提供學校所需的志工背心，把資源留給最需要的人，期望善舉能夠拋磚引玉，吸引更多企業加入。