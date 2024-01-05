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湖口居民拉白布條抗議砂石場影響生活 痛批多年來簡直活在地獄

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天許多居民首度集結在砂石場前拉白布條抗議，提出7項改善訴求。記者郭政芬／攝影
今天許多居民首度集結在砂石場前拉白布條抗議，提出7項改善訴求。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉長威砂石場近期面臨營業執行登記展延時限，今天許多居民首度集結在砂石場前拉白布條抗議，痛批這20多年影響到生活品質與交通安全，自救會提出7項改善訴求，要求新竹縣政府負起主管機關的監督責任，更有自救會成員不滿「簡直是活在地獄！」

「抗議環境污染、還我路權！」白布條上寫著竹縣湖口鄉東興村的居民心聲，長威土資場受害民眾自救會指出，從民國95年縣府許可長威砂石場廠設立後至今，大家的生活很悲慘，清晨6點後就被機器運作聲吵醒，晚上下班還聽到噪音，然而湖口屬於第三類噪音，比砂石場另一端的桃園楊梅第二類再高10分貝，雖多次向環保局舉發，但後續砂石場仍未有改善。

自救會古姓代表哽咽說，居住在農村，卻每天活在壓力當中，除了天天聽到噪音，更常遇砂石車恣意進出，造成交通危險與道路阻塞，生命安全飽受重大威脅，都不敢讓家裡的長輩及小孩獨自騎自行車，甚至行走在那條路上。

對此，自救會提出7項訴求，包含禁止長威砂石場早上7點前違法營運，噪音標準應公平切實，還給居民安靜環境。禁止砂石車違規行駛禁行路段與時段，還給居民安全出入道路。環保局確實監督並改善長威砂石場粉塵汙染。禁止長威砂石場露天燃燒廢棄物。禁止長威偷排放洗石廢水。改善東成街331巷傾斜的恐怖圍籬與大石墜落路面。

新竹縣議員羅美文、何智達今天也到場聲援，會後與縣府多個局處在砂石場附近會勘，羅美文、何智達指出這20多年來居民飽受影響，苦不堪言，這次正值營業執行登記展延時限，要求縣府要確實為民眾把關。

新竹縣府團隊在現場接獲居民的陳情書，縣府回應，砂石場範圍約1.03公頃，去年12月20日到期，目前申請10年展延，正在審核當中。縣府接獲去年12月居民的噪音檢舉，已確定超標將會開罰，今天集結多個局處單位來會勘，主要是了解砂石場對周邊環境的影響。

桃園楊梅警方則回應，長威砂石場旁的楊湖路796巷屬於禁行路段，去年該路段共開罰72次，主要是開罰沒有通行證的大車、聯結車等，將依據不遵守道路交通指示處罰900到1800元。針對居民的抗議訴求，該砂石場今天未營業，也無人出面回應，記者致電到砂石場，無人接聽，尚未獲得回應。

砂石場在民國95年向縣府登記，範圍約1.03公頃，去年12月20日到期，目前申請10年展延。記者郭政芬／攝影
砂石場在民國95年向縣府登記，範圍約1.03公頃，去年12月20日到期，目前申請10年展延。記者郭政芬／攝影
古姓成員哽咽說，居住在農村，卻每天活在壓力當中，除了天天聽到噪音，更常遇砂石車恣意進出，造成交通危險與道路阻塞。記者郭政芬／攝影
古姓成員哽咽說，居住在農村，卻每天活在壓力當中，除了天天聽到噪音，更常遇砂石車恣意進出，造成交通危險與道路阻塞。記者郭政芬／攝影
自救會遞交陳情書，要求新竹縣政府負起主管機關的監督責任。記者郭政芬／攝影
自救會遞交陳情書，要求新竹縣政府負起主管機關的監督責任。記者郭政芬／攝影

砂石 自救會 噪音

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