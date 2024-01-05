竹縣台68接東峰路新闢工程紓解縣道122線塞車 20日辦環評說明會

新竹縣提出10大交通建設，已有6項獲得中央核定補助經費執行中，進度最快的內灣地區連外道路新闢工程，第1期擴寬縣道120線1.21公里今年3月即將動工。其中，台68線接竹東東峰路可紓解縣道122線塞車問題，改善五峰鄉的聯外動線，本月20日將於橫山鄉公所3樓會議室舉辦環評公開說明會，邀請各界參與。

新竹縣政府工務處指出，10大交通建設之一的台68線接竹東東峰路新闢工程，獲中央核定1750萬元辦理綜合規畫及環評，之前針對計畫案已舉辦過2次地方說明會，目前正在進行綜合規畫期末報告及環評。

本月20日將舉辦環評公開說明會，公開說明與意見交換。台68線接竹東東峰路新闢工程可藉由平行道路分流，紓解縣道122線塞車問題，並健全上坪溪兩側的交通動線，改善五峰鄉的聯外動線，解決目前單一動線的缺點。

工務處說明，工程計畫分為主線和延伸線2個路段，主線起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南新闢約400公尺的平面道路，闢建橋梁橫跨田寮坑幹線後，在里程0K+560起拓寬既有道路至2K+273處，並且以高架方式往西跨過上坪溪，終點銜接至縣道122線與竹39線交叉路口，路線長約2.935公里，其中含2處高架段，分別長145公尺和285公尺。

延伸線起於主線路線里程2K+560處，銜接並拓寬既有堤後道路，於里程1K+180至1K+300路段以高架佈設，終點銜接至縣道122線，全長約1.35公里。其中含1處高架段，長度120公尺。