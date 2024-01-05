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桃園假日疫苗接種站服務延長至月底 春節前2周打保護力足

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局表示將延長疫苗施打服務至1月底，除13日周六逢選舉投票日暫停服務1次，其他假日時段都同時提供新冠及流感疫苗接種服務，呼籲民眾把握機會於農曆春節前完成疫苗接種。記者趙容萱／攝影
桃園市衛生局表示將延長疫苗施打服務至1月底，除13日周六逢選舉投票日暫停服務1次，其他假日時段都同時提供新冠及流感疫苗接種服務，呼籲民眾把握機會於農曆春節前完成疫苗接種。記者趙容萱／攝影

桃園衛生局表示，今年採購逾60萬劑公費流感疫苗，開打迄今已接種超過59萬劑。為讓民眾在農曆春節前獲足保護力，原先規畫於桃園愛買、楊梅愛買、桃園火車站、新永和市場及內壢家樂福開設假日疫苗接種站，延長服務至1月底，除13日周六逢選舉投票日暫停服務1次，其他假日時段都同時提供新冠及流感疫苗接種服務，現場更加碼送精美好禮發完為止，接種站資訊可至衛生局官網查詢。

衛生局表示，依據疾病管制署疫情監測資料顯示，目前流感等呼吸道患者持續增加，上周（12月24至30日）桃園市類流感門急診就診人次為1萬1341人次，較前1周上升27%，社區流行流感病毒以A型H3N2為主，因完成流感疫苗接種約2周後才會產生免疫力，且首次接種流感疫苗6個月以上至入學前幼兒需接種2劑（2劑需間隔4周以上），才可獲得完整保護力，呼籲民眾把握機會於農曆春節前完成疫苗接種。

另世界衛生組織也將新冠變異病毒株JN.1列為需留意變異株，該變異株已在世界各國迅速蔓延，研究顯示新冠XBB.1.5疫苗可預防長者新冠重症效果高達七成以上，提醒65歲以上長者儘速接種XBB.1.5疫苗，除加強對新冠肺炎的防護力，降低感染後發生重症和死亡風險，還可獲得500元禮券及快篩試劑，好禮健康攏總來。

衛生局提醒，民眾前往接種疫苗時應攜帶健保卡、身分證、兒童健康手冊、補種通知單、新冠疫苗小黃卡及各類公費對象身分證明文件（如重大傷病卡、罕見疾病證明、高風險慢病診斷書、慢性處方箋、孕婦手冊、6個月內嬰兒出生證明、戶口名簿等），並於接種前說明疾病史、過往相關疫苗接種史等，以利醫生評估。接種後請多加留意身體狀況，多喝水多休息，同時維持良好衛生習慣。如接種後出現持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因。

桃園市假日接種站場所和服務時段（2-2）。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市假日接種站場所和服務時段（2-2）。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市假日接種站場所和服務時段（2-1）。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市假日接種站場所和服務時段（2-1）。圖／桃園市政府衛生局提供

流感疫苗 衛生局 桃園

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