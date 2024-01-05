機捷找到第1.5億乘客 尋上下附獎10人其中1人竟然零車資

桃園機場捷運運量上個月出現第1.5億位乘客，桃園大眾捷運公司為這名和前、後各5位乘客，都備好禮相贈，今天提醒這10位乘客出入車站時記得核對自己票卡外碼，確定後請洽詢車站旅客詢問處領好禮，別錯過15日最後領獎日。

桃捷公司表示，第1.5億位乘客在當天就被找到，10日由巿長張善政贈1張1年期的基北北桃通勤月票；「上下附獎」的10位乘客迄今尚未現踪。桃捷公司已在各車站閘門及官網，公布這10位乘客票卡外碼的數字，籲請乘客們快快比對，外碼確定後向沿線各車站旅客詢問處接洽即可，別錯失機會，逾期未領將失去資格。

桃捷公司指出，這11位都是去年12月24日下午1點48分到2點36分之間，搭乘機捷的幸運乘客，從進、出站推敲11人的身分軌跡，有3人分別從A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站搭車到A1台北車站，車資150元，研判可能是入境乘客，他們或許是國際旅人，也或許是回國民眾。另有2人從A18高鐵桃園站、A16橫山站到A13機場第二航廈站，推估可能是要出國的乘客，尤其從A18高鐵桃園站上車的這位乘客，很可能是從中、南部北上搭機要出國，2人車資分別是25和20元。

11人有一位乘客車資是0元相當特別，從A14a機場旅館站進站，在A13機場第二航廈站出站，研判應該是機場特區工作人員，因為桃園機場捷運線從A12機場第一航廈站到A14a機場旅館站間搭乘不扣款的，方便機場特區內工作人員往返機場特區內任一單位洽公，免開車，省時間。從這位幸運乘客當天持基北北桃通勤票進出刷卡0元，更能印證應為機場持區工作人員。

這位乘客刷0元車資，就可獲得價值3600元3個月基北北桃通勤定期票相當划算。

包括第1.5億位乘客在內的另5人，當天車資在35到20元之間，屬近程的一般票卡（悠遊卡、一卡通）。