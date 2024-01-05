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高虹安宣布加碼薪資補貼 公車司機今年每月多領5千元
新竹市政府為了留住公車司機，市長高虹安今天宣布好消息，市府今年不僅延續公車司機薪資補貼，並加碼提高每月補助從4000元至5000元，預計80名司機受惠，補助期間自今年1月起至12月止，盼透過政府輔導與補貼，有效穩定竹市公共運輸營運，創造政府、業者、民眾三贏的公共運輸環境。
高虹安表示，市區公車雖因疫情趨緩，運量逐步回升，但公車營運仍面臨嚴峻的挑戰，包含物流、遊覽車司機需求驟增，各界皆高薪挖角，使公車業者被迫減班；去年12月15日市府召開「市區公車司機座談會」廣邀業者參與，在傾聽駕駛心聲後即於會中宣布延續薪資補助，並決議今年1月起每月薪資補貼由4000元提高至5000元。
交通處長倪茂榮表示，過去受到疫情影響，全台灣市區公車營運面臨嚴峻的挑戰，同時也遇到司機缺工的嚴重問題，高虹安市長在接獲通報後即於第一時間責成交通處提出改善策略協助公車業者，於去年6月1日起每月加薪公車駕駛員4000元，但因司機嚴重缺工，鄰近縣市也補助司機加薪，導致竹市公車司機持續流失，為留住司機、確保市民乘車權益，今年1月起將每月薪資補助提高至5000元，同時也與客運業者積極協調，成功調派鄰近縣市公車司機投入市區公車。
高虹安表示，協助公車業者改善經營困境、提升駕駛員薪資待遇，並保障市民的搭車權益，市府責無旁貸、勇於承擔，此次提高薪資補貼，不僅希望留住司機，也期盼有更多司機回流。
交通處表示，今年推動多項交通政策展現改善公共運輸環境的決心，包含與客運業者座談、召開市區公車司機座談，同時調高合理營運成本、補貼公車司機薪資、推動全電動公車先導公車路線、擴大建置候車亭及電子紙站牌等措施，盼透過政府介入輔導與補貼，讓業者永續經營取得民眾支持，共創造良好大眾運輸環境。
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