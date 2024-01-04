分擔家計棄學4年…他打工賺學費再次走入校園 吳慶堂夫婦贈獎金

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
康寧大學、啟英及治平高中董事長夫婦吳慶堂（左7）及王美只（左5），連續17年自掏腰包幫助全國低收入戶家庭學生，今舉行寒冬送暖活動，桃園市長張善政（左6）也出席。記者翁唯真／攝影
康寧大學、啟英及治平高中董事長夫婦吳慶堂（左7）及王美只（左5），連續17年自掏腰包幫助全國低收入戶家庭學生，今舉行寒冬送暖活動，桃園市長張善政（左6）也出席。記者翁唯真／攝影

再過1個月就是農曆春節，康寧大學、啟英及治平高中董事長夫婦吳慶堂及王美只，連續17年自掏腰包幫助全國低收入戶家庭學生，今舉行寒冬送暖活動，共提供每人5000元給予康寧大學、啟英、治平高中及嘉義高商共337名學生，金額達168萬5000元，讓學生過個好年。

桃園市長張善政今出席表示，吳慶堂與王美只17年來所發出的春節紅包累計逾6000萬元，而發給啟英高中與治平高中同學的清寒獎學金，累計也已超過15億，感謝他們讓經濟上需要幫助的同學們，受到充分妥善的照顧，也能無後顧之憂地唸書、發展人生。

本次共致贈康寧大學29人、治平高中38人、啟英高中116人，及嘉義高商36人，另桃園低收入戶學生118人，受惠學子總共337人金額達168萬5000元。

其中受惠的康寧大學生游惇如，因雙親都是聾啞人士，家長父母年事已高，家境不寬裕，但父母一直很刻苦的工作，希望兩姐妹可以順利就學。游很感謝董事長夫婦給予的獎助學金，可以減輕家中的經濟壓力安心過年，也讓她能在康寧大學認真讀書及專注學習。

而治平高中1年級學生葉泓廷父母離異多年，父親不知去向，母親靠著打零工支撐家計，家中除了母親，還有1位國小6年級的妹妹，4年前葉泓廷放棄升學替母親分擔家計，卻也不放棄學業，打工4年存足夠的註冊費，他再次背起書包走入校園，並要在日文領域上好好學習。此次能獲得歲末寒冬的大紅包，感動更鞭策自己現在努力成就將來，並要盡力成就他人，讓大愛可以傳承。

王美只也勉勵學生，貧窮並不是可悲的事，而是一種教育與養分，頒發獎學金是要鼓勵孩子們，讓他們有多一份的努力、堅持、希望與永恆，期勉孩子們努力用功，未來也能回饋社會，做個有用的人。

康寧大學、啟英及治平高中董事長夫婦吳慶堂（左4）及王美只（左3），連續17年自掏腰包幫助全國低收入戶家庭學生，今舉行寒冬送暖活動，桃園市長張善政（左2）也出席。記者翁唯真／攝影
康寧大學、啟英及治平高中董事長夫婦吳慶堂（左4）及王美只（左3），連續17年自掏腰包幫助全國低收入戶家庭學生，今舉行寒冬送暖活動，桃園市長張善政（左2）也出席。記者翁唯真／攝影

康寧大學 嘉義高商 父母

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