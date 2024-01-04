桃園永安漁港周邊道路將變身 斥資3.4億改善年底完工

桃園新屋永安海螺文化體驗園區落成後，吸引許多遊客前往，為有效緩解周遭擁塞車流，市府進行道路改善工程計畫，今進行開工，改善工程計畫以永安漁港為起點、新屋行政中心為終點為道路主線，其餘2條支線及6處交通節點共20.4公里，總經費為3億4954萬元，全案預計今年底完工。

桃園永安漁港周邊有綠色隧道、海螺文化園區等景點，每到假日總吸引許多遊客，不過為降低交通壅塞將改善道路，工務局長汪在宙說，此工程爭取交通部公路局提升道路品質建設計畫補助，並配合市府推行通學步道改善計畫，推出桃園新屋海客文化景觀意象道路改善計畫，盼提升永安漁港一帶及周邊市道的道路品質。

桃園副市長王明鉅指出，改善工程計畫將對既有道路改善，以永安漁港為起點、新屋行政中心為終點，總經費為3億4954萬元，由中央補助及地方自籌經費各負擔一半。感謝台電、中華電信及各工程單位的相互配合，讓計畫能夠順利往前推進，一定能夠如期、如質、如預算完成，提供新屋在地市民朋友更好的交通及人本環境。

汪在宙說，此工程改善範圍包含1條主要聯絡道路、2條支線道，及永安漁港前廣場、台61橋下路口、永安、東明、北湖及大坡學區等共6處交通節點，道路改善總長為20.4公里、約26萬3400平方公尺。