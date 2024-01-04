桃園6農會存款皆逾百億！兩區更達200多億 張善政大讚

桃園市長張善政上午參加大園區農民節慶祝大會，肯定農會在各方面的表現，尤其是存款近230億元，與盈餘超過1億7000萬元（信用部）績效傲人，理事長游智健、常務監事游象和、總幹事呂理標與農會團隊經營有成，讓有100多年歷史的大園區農會今年獲得全國農金獎營運卓越獎。

張善政表示，會持續增加肥料、和防治病蟲害等補助，同時扶植青農辦理智慧農機助，健全桃園的農業發展。

農業局、市農會表示，桃園市除了大園區農會存款近230億元，蘆竹區農會的存款也在111年超過200億元，其他包括桃園、龜山、龍潭、大溪區農會存款也有100多億元，各農會體質都很好，以大園為例，放款127億元6500多萬元，存放比50.81%，逾放比0.06％相當低。

市農會總幹事周宗維指出，大園、蘆竹區農會存款超過200億元，主要和近年政府以區段徵收開發航空城有關，不少地主像農民土地被徵收，第一個想到的就是接存入農會信用部，不過存款多，農會信用部放款業績壓力也跟著升高，農業法規存放比40%至80%都屬於許可範圍。

至於外界傳農會近幾年年終獎金高，周宗維表示年終獎金就是績效獎金，要看各農會人事經費結餘金額，再總結放款、供銷、保險3大業務成果，不像公部門有固定的年終，有的農會過去傳出可以領半年甚至更高的年終獎金，但是各農會計算方式和職等有差異，金額會不一樣。農業局說明目前還沒收到各農會去年盈餘確認的報表，不過農會有盈餘，也是會按照法規發年終獎金。

農業局表示，市府透過技術輔導以及區域合作等方法幫助農民朋友，包含病蟲害防

治藥劑、農機具、產銷班資材、稻作運費烘乾費、肥料運費等補助，像今年也輔導大園區農會、休閒農業區、農場等，舉辦海芋季、蕎麥花節、地瓜控窯、溪海蘿蔔節等，透過體驗或瞭解生產種植、採收到加工的過程，達到讓地方特色農業及食農教育可以傳承的目標。

此外，市府還積極推動農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險法及農民退休儲金條例等 4大福利，讓農民安心從農，減輕負擔，桃園市更是推出加碼措施，全額補助設籍桃園的農民健康保險保費，農民職業災害保險部分，桃園市府補助一半保費，讓投保者可以獲得就醫、傷害給付、身心障礙與喪葬津貼等4項保障；另於農業保險，市府加碼補助 40％保費，農民僅需負擔 10％，讓農民從事農業生產免於後顧之憂。