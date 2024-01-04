快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園6農會存款皆逾百億！兩區更達200多億 張善政大讚

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政（左6）今天上午參加大園區農民節表揚活動，肯定大園區營運績效。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（左6）今天上午參加大園區農民節表揚活動，肯定大園區營運績效。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政上午參加大園區農民節慶祝大會，肯定農會在各方面的表現，尤其是存款近230億元，與盈餘超過1億7000萬元（信用部）績效傲人，理事長游智健、常務監事游象和、總幹事呂理標與農會團隊經營有成，讓有100多年歷史的大園區農會今年獲得全國農金獎營運卓越獎。

張善政表示，會持續增加肥料、和防治病蟲害等補助，同時扶植青農辦理智慧農機助，健全桃園的農業發展。

農業局、市農會表示，桃園市除了大園區農會存款近230億元，蘆竹區農會的存款也在111年超過200億元，其他包括桃園、龜山、龍潭、大溪區農會存款也有100多億元，各農會體質都很好，以大園為例，放款127億元6500多萬元，存放比50.81%，逾放比0.06％相當低。

市農會總幹事周宗維指出，大園、蘆竹區農會存款超過200億元，主要和近年政府以區段徵收開發航空城有關，不少地主像農民土地被徵收，第一個想到的就是接存入農會信用部，不過存款多，農會信用部放款業績壓力也跟著升高，農業法規存放比40%至80%都屬於許可範圍。

至於外界傳農會近幾年年終獎金高，周宗維表示年終獎金就是績效獎金，要看各農會人事經費結餘金額，再總結放款、供銷、保險3大業務成果，不像公部門有固定的年終，有的農會過去傳出可以領半年甚至更高的年終獎金，但是各農會計算方式和職等有差異，金額會不一樣。農業局說明目前還沒收到各農會去年盈餘確認的報表，不過農會有盈餘，也是會按照法規發年終獎金。

農業局表示，市府透過技術輔導以及區域合作等方法幫助農民朋友，包含病蟲害防

治藥劑、農機具、產銷班資材、稻作運費烘乾費、肥料運費等補助，像今年也輔導大園區農會、休閒農業區、農場等，舉辦海芋季、蕎麥花節、地瓜控窯、溪海蘿蔔節等，透過體驗或瞭解生產種植、採收到加工的過程，達到讓地方特色農業及食農教育可以傳承的目標。

此外，市府還積極推動農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險法及農民退休儲金條例等 4大福利，讓農民安心從農，減輕負擔，桃園市更是推出加碼措施，全額補助設籍桃園的農民健康保險保費，農民職業災害保險部分，桃園市府補助一半保費，讓投保者可以獲得就醫、傷害給付、身心障礙與喪葬津貼等4項保障；另於農業保險，市府加碼補助 40％保費，農民僅需負擔 10％，讓農民從事農業生產免於後顧之憂。

農會 農民

延伸閱讀

關鍵10天桃園立委激戰 柯文哲、鄭文燦、張善政扮母雞拚勝選

張善政挺涂權吉路口問安 涂：總統、立委選情氣勢上升

馬英九現身桃園升旗典禮 30米大國旗超壯觀

桃園青諮委員提案體育、教育2計畫 張善政這樣給答案

相關新聞

竹北市文化街管路遭挖破 傳出濃濃瓦斯味

新竹縣竹北市文化街今天上午傳出濃濃的瓦斯味，該路段正在施工中，未料瓦斯管路被挖破，整條街上都瀰漫著瓦斯味，新竹瓦斯股份有限公司接獲瓦斯外洩通報前往查看，已在現場警戒處理中。

公托患寡又不均 桃市拚翻倍

桃園完成「一區一公托」，但數量仍患寡和不均。市府婦幼局昨宣布公托翻倍、降低候補數、提升幼教人員待遇3目標，預估至2026...

拿高中生報告做佐證 國3中寮隧道環測變更遭駁回

國道3號田寮3號高架橋、中寮隧道改善工程使用焚化爐渣作為基地及路堤填築材料，交通部高公局表示，監測已滿3年且各項數據穩定...

爭取施作人行道惹議 桃園市議員黃瓊慧控診所醫師情勒

民進黨桃園市議員黃瓊慧爭取桃園區中埔六街部分路段畫設標線型人行道，日前到場了解畫設情況時遭沿途某診所醫師責備，指畫設人行...

頭份城市2.0願景規畫 邱鎮軍提苗北地區政見

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍今天提出苗北政見，他認為頭份市發展目前偏重國道1號交流道西邊，主張竹南科學園區及交通...

桃園6農會存款皆逾百億！兩區更達200多億 張善政大讚

桃園市長張善政上午參加大園區農民節慶祝大會，肯定農會在各方面的表現，尤其是存款近230億元，與盈餘超過1億7000萬元（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。