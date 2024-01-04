縮短校際差距 竹北市公所今年編6百萬改善校園救舊校

新竹縣竹北市出生率高，但東、西區的發展與就學狀況大不同，竹北市公所去年補助西區、舊校區等16校共455萬，竹北市長鄭朝方也向中央成功爭取近5500萬經費進行校園周邊道路改善計畫，為學童打造通學安全之島。他表示，今年擴編至600萬，將持續提供轄內學校申請校園修繕補助，盼逐步拉抬竹北西區及舊校區的硬體升級，提高就學意願，以縮短校際差距。

鄭朝方表示，借鏡日本經驗，以人本交通概念為學生打造通學安全之島，是上任以來積極推動的政策之一，去年向中央提案校園周邊暨行車安全道路改善計畫，包括竹仁國小暨周邊校園養護整建工程、文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程，總計近5500萬經費已獲核准；上任以來在各項市政秉持均衡竹北東、西區發展，同時延伸推動教育平權，因此市公所在著重交通之島外，亦提供校園工程修繕補助，以「西區」、「舊校區」等分階執行。

竹北西區豐田國小、新港國小、鳳岡國小、鳳岡國中等4校，已獲公所百萬經費挹注，完成校舍防水工程、運動操場地坪墊高、土壤固化改善等修繕工程。

舊校區總計7校提出補助申請，包含：中正國小E棟校舍因年限近30年，建築牆面斑駁不已，近年更有嚴重剝落及粉塵現象，影響學童健康甚鉅，公所予以補助修繕，提升學習環境品質，預計農曆年前完工；仁愛國中則有戶外球場及操場地坪凹凸不整、林蔭大道樹根竄生、戶外球場球柱傾斜等問題；竹北國中則申請改善校園網球場PP人工草皮大面積脫落修繕等。

其餘校園修繕補助申請項目另有，博愛國中校教學大樓頂樓採光罩老舊破損更新、教學大樓地下室花格磚破損修繕；新社國小更新活動中心舞台布幕、光明國小進行校園圍牆修善工程，以及竹北國小改善活動中心舞台照明，解決光線不足情形等。