快訊

實支實付險為何一定要改用正本理賠？ 關鍵原因曝光

日本不平靜！東京澀谷車站傳「有人持刀揮舞」 地鐵2線一度停運

國中生割頸案「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

縮短校際差距 竹北市公所今年編6百萬改善校園救舊校

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所今年擴編至600萬，將持續提供轄內學校申請校園修繕補助，盼逐步拉抬竹北西區及舊校區的硬體升級，提高就學意願，以縮短校際差距。圖／市公所提供
竹北市公所今年擴編至600萬，將持續提供轄內學校申請校園修繕補助，盼逐步拉抬竹北西區及舊校區的硬體升級，提高就學意願，以縮短校際差距。圖／市公所提供

新竹縣竹北市出生率高，但東、西區的發展與就學狀況大不同，竹北市公所去年補助西區、舊校區等16校共455萬，竹北市長鄭朝方也向中央成功爭取近5500萬經費進行校園周邊道路改善計畫，為學童打造通學安全之島。他表示，今年擴編至600萬，將持續提供轄內學校申請校園修繕補助，盼逐步拉抬竹北西區及舊校區的硬體升級，提高就學意願，以縮短校際差距。

鄭朝方表示，借鏡日本經驗，以人本交通概念為學生打造通學安全之島，是上任以來積極推動的政策之一，去年向中央提案校園周邊暨行車安全道路改善計畫，包括竹仁國小暨周邊校園養護整建工程、文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程，總計近5500萬經費已獲核准；上任以來在各項市政秉持均衡竹北東、西區發展，同時延伸推動教育平權，因此市公所在著重交通之島外，亦提供校園工程修繕補助，以「西區」、「舊校區」等分階執行。

竹北西區豐田國小、新港國小、鳳岡國小、鳳岡國中等4校，已獲公所百萬經費挹注，完成校舍防水工程、運動操場地坪墊高、土壤固化改善等修繕工程。

舊校區總計7校提出補助申請，包含：中正國小E棟校舍因年限近30年，建築牆面斑駁不已，近年更有嚴重剝落及粉塵現象，影響學童健康甚鉅，公所予以補助修繕，提升學習環境品質，預計農曆年前完工；仁愛國中則有戶外球場及操場地坪凹凸不整、林蔭大道樹根竄生、戶外球場球柱傾斜等問題；竹北國中則申請改善校園網球場PP人工草皮大面積脫落修繕等。

其餘校園修繕補助申請項目另有，博愛國中校教學大樓頂樓採光罩老舊破損更新、教學大樓地下室花格磚破損修繕；新社國小更新活動中心舞台布幕、光明國小進行校園圍牆修善工程，以及竹北國小改善活動中心舞台照明，解決光線不足情形等。

鄭朝方表示，通常學生搶新校入學擠破頭，但是不可能人人都進去，市公所努力把建物較悠久的校園改善優化，減低相對剝奪感，以達到就近就學的目的；市公所今年擴編至600萬，將持續提供轄內學校申請校園修繕補助。

中正國小近30年老舊校舍，建築牆面斑駁剝落，竹北市長鄭朝方實地現勘並予以補助修繕，也特別提醒在寒假施工，以免影響孩童學習環境，並預計在新學期前完工。圖／市公所提供
中正國小近30年老舊校舍，建築牆面斑駁剝落，竹北市長鄭朝方實地現勘並予以補助修繕，也特別提醒在寒假施工，以免影響孩童學習環境，並預計在新學期前完工。圖／市公所提供

校園 鄭朝方 北市

延伸閱讀

IEET晉升「歐洲工程教育認證網路」會員

MLB／國聯西區濃濃亞洲味！7名亞洲好手、教士包辦4位

學甲3要道路平改善有感 學甲國小通學步道3月動工

汎銓年產能 估增三成

相關新聞

竹北市文化街管路遭挖破 傳出濃濃瓦斯味

新竹縣竹北市文化街今天上午傳出濃濃的瓦斯味，該路段正在施工中，未料瓦斯管路被挖破，整條街上都瀰漫著瓦斯味，新竹瓦斯股份有限公司接獲瓦斯外洩通報前往查看，已在現場警戒處理中。

公托患寡又不均 桃市拚翻倍

桃園完成「一區一公托」，但數量仍患寡和不均。市府婦幼局昨宣布公托翻倍、降低候補數、提升幼教人員待遇3目標，預估至2026...

縮短校際差距 竹北市公所今年編6百萬改善校園救舊校

新竹縣竹北市出生率高，但東、西區的發展與就學狀況大不同，竹北市公所去年補助西區、舊校區等16校共455萬，竹北市長鄭朝方...

新生兒數直直落 苗栗縣南庄鄉加碼前三胎補助6-8萬元

苗栗縣南庄鄉人口直直落，去年僅有32名新生兒，今年婦女生育津貼補助大升級，從原來1萬元，躍升到第一胎6萬元、第二胎7萬元...

竹東大樓外牆剝落 險砸中行人

竹縣竹東鎮北興路一棟13層樓住宅大樓，昨上午發生外牆水泥大片剝落，砸到下方人行道，連路樹都慘遭水泥削斷，險造成一名行人被...

寒假放電好去處 桃園「這園區」開辦各式運動營快搶

桃園楊梅體育園區去年10月風光開幕，今年寒假也推出營隊課程，提供兒童運動、游泳及球類等各式營隊，無論游泳、羽球、籃球、日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。