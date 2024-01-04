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新生兒數直直落 苗栗縣南庄鄉加碼前三胎補助6-8萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉婦女生育津貼補助大升級，從原來1萬元，躍升到第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎8萬元，鄉長羅春蓮希望鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」。圖／羅春蓮提供
苗栗縣南庄鄉婦女生育津貼補助大升級，從原來1萬元，躍升到第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎8萬元，鄉長羅春蓮希望鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」。圖／羅春蓮提供

苗栗縣南庄鄉人口直直落，去年僅有32名新生兒，今年婦女生育津貼補助大升級，從原來1萬元，躍升到第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎8萬元，鄉長羅春蓮希望鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」。

苗栗縣前年地方公職人員選舉，因人口數審定跌落1萬人門檻，鄉民代表席次從11席減為7席，鄉公所也從10課室縮編9課室，人口數還是持續減少，前年底9046人，去年底8843人，鄉公所昨天公告修正自治條例，生育津貼升級補助。

羅春蓮說，南庄人口結構問題。不僅要面對高齡化，更要正視少子化，她1個月要收到好幾張白帖，1年就收不到幾張紅帖，全縣去年去世182人，僅有32名新生兒，因此調高生育津貼，第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎8萬元，多胞胎第二名以上新生兒，每名增加1萬元。

苗栗縣議員蕭詠荁認為生育津加碼，對於想生的夫妻是有助益，因為教養都需要錢，第一胎6萬元不無小補，但如果對於沒有意願生小孩的夫妻，作用可能不大。

苗栗縣政府今年生育津貼第一胎1萬元，第二胎以上2萬元，多胞胎者每名新生兒補助2萬元，鄉鎮市公所另有加碼，南庄鄉加碼最高，今年新修正還有頭份市第一胎2萬元，第二胎3萬元，第三胎以上5萬元，造橋鄉第一胎1萬5000元，第二胎2萬元，第三胎以後3萬元，三灣鄉第一胎1萬元，第二胎以上2萬元，頭屋鄉1萬元。

今年維持的有苗栗市、竹南鎮、公館鄉、三義鄉均1萬元，西湖鄉1萬6000元，設有排富條款，獅潭鄉2萬元，銅鑼鄉第一胎1萬2000元，第二胎2萬4000元，第三胎以上每名發放3萬6000元，卓蘭鎮、大湖鄉鯉魚潭水庫保護區內特定里生育補助款5萬元，苑裡鎮、通霄鎮500元禮品。

生育補助 新生兒 苗栗縣

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