公托患寡又不均 桃市拚翻倍

桃園完成「一區一公托」，但數量仍患寡和不均。市府婦幼局昨宣布公托翻倍、降低候補數、提升幼教人員待遇3目標，預估至2026年增加27處公托。民代樂觀其成，也呼籲增加準公托和非營利幼兒園數量，提供更多私幼補助，減少年輕家庭負擔。

桃園市目前44處公托，可收托1319人，中壢區6處公托中心、3處社區公托家園數量最多，桃園區2處公托中心、5處社區公托家園，蘆竹區2公托中心、3處社區公托家園，新屋區和復興區則僅1處公托。

中壢、桃園公托數量多，但桃園、八德北青、中壢過嶺和中壢內壢4處公托，去年第4季候補人數都破百人，供需仍失衡。

婦幼局長杜慈容昨表示，至2026年將增加27處公托，可收托2390人；今年先設10處，地點分布在桃園、楊梅、觀音、平鎮、龍潭、大園，可多收304人。

議員李宗豪說，龜山區每年新生兒近1500名，但公托收托數僅可容納69名，等於一出生就排候補，影響產後婦女重回職場意願；議員楊朝偉、王珮毓表示，人口稠密區資源顯得稀缺，增設速度也緩不濟急，建議提升公托數同時，應增加準公托和非營利幼兒園數量，並提供更多私幼補助。

婦幼局表示，公托資源不足地區持續盤點閒置和新建館舍空間布建，現爭取大園區大園國中、五權國小、龍潭區凌雲國中、三坑國小4校，及桃園桃合段、桃園三民段、八德茄苳段、龜山興安段、中壢遠東段5處社宅設置。