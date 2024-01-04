立委質疑污水處理場未完工違法發照 竹縣：依法行政

時代力量立委陳椒華今天說，寶山鄉1處社區專用的污水處理場和下水道系統疑未完成，但竹縣府即發放建使照疑違法，新竹縣府說，所有審查及核發過程皆依法行政。

陳椒華今天召開記者會表示，依1993年通過的環評結論，這處社區的污水處理設置需於第1期建築物完成，請領使用執照前及應完工試轉，並需依法申請排放許可證。

她說，但目前住戶的生活污水疑未經處理即排放疑違反環評，且環評通過的是處理245戶社區生活污水，但建商卻超蓋至437戶，已明顯與環評書不符。

陳椒華表示，此處社區已有部分住戶遷入，且有172戶取得使用執照，但規劃做污水處理廠的枋子坑段129地號迄今似未完工，也查無建照使照，新竹縣政府可能涉嫌違反下水道法就核發住宅使用執照。

竹縣府提供新聞資料指出，此案開發計畫含污水處理廠及專用下水道，其中污水處理廠及專用下水道業於1996年取得雜項使用執照，並於2018年依下水道法申請設置污水處理廠，這個社區全區建置社區專用污水下水道系統以收集全區污水，處理後合法排放。

縣府說，社區2018年提出相關申請專用污水下水道系統排放許可文件，申請範圍屬整區，也包括污水處理廠位置，申請表單中不需填寫全區所有地號，如後續需要更正地號可申請變更，對於審查及核發過程皆依法行政。