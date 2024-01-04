竹東大樓外牆剝落 險砸中行人

竹縣竹東鎮北興路一棟13層樓住宅大樓，昨上午發生外牆水泥大片剝落，砸到下方人行道，連路樹都慘遭水泥削斷，險造成一名行人被砸中。新竹縣府工務處提醒各大樓管委會應注意外牆結構安全，若造成人員傷亡，將負罰款及刑責。

據了解，這棟住宅大樓剛完工5年，平時附近上下班車流量大，疑因風大吹落外牆水泥飾板。但國土管理署提醒，近日天氣晴雨、冷熱轉換，也會影響建物外牆磁磚的穩定性，提醒民眾應多加注意外牆磁磚是否有剝落風險，並提升危機意識，「走在路上，請盡量走在騎樓內」，確保安全。

竹縣工務處表示，若在保固期內，建商春福建設須負責任，若超過保固期，須由大樓管委會負責，若造成人員傷亡，管委會將依建築法裁罰最高30萬元，並負刑民事責任。

春福建設截稿前未回應。當地榮華里長彭昇顥表示，巨大掉落爆破聲驚醒周遭居民，以為發生車禍，人心惶惶，管委會已拉起封鎖線禁止行人通過，因外牆有再剝落風險，里辦公室也提醒竹東居民暫時不要經過該處。

管委會則指控，大樓完工5年來已多次發生磁磚掉落情況，建商卻置之不理，管委會被迫寄出17次存證信函，建商從未回應，責任全推給住戶，造成住戶每天提心吊膽，要求建商須盡快拉防護網，防止外牆掉落傷人。