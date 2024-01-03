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寒假放電好去處 桃園「這園區」開辦各式運動營快搶
桃園楊梅體育園區去年10月風光開幕，今年寒假也推出營隊課程，提供兒童運動、游泳及球類等各式營隊，無論游泳、羽球、籃球、日歸營幾乎都有被秒殺的梯次，目前仍持續招生中，歡迎報名。
楊梅體育園區為1棟地下1層及地上4層跆拳道暨運動場館，總樓地板面積約4343坪，1樓 規畫入口大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、服務台、商店空間等；2至4樓提供跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議及辦公室。
桃園體育局說，因近年3C產品越來越吸引青少年使用，為使青少年遠離3C產品，楊梅體育園區特別開設全日的運動營隊，營隊內容豐富多元，主要特色還有戶外教學這有別於其他運動中心的營隊，期望桃園市的家長們在寒暑假期間給予孩子們難忘的回憶。
本次推出的營隊其中共開3梯次的兒童潛能開發冒險運動營，規畫兒童體適能、瑜珈、桌球、樂樂棒球、躲避飛盤、ZUMBA、運動防護及防身術等。
而球類則分別開設羽球及籃球營權日及半日營，羽球會教導如何正確握拍、腳步移動，而籃球則是運球、傳球等技巧。至於游泳包括兒童班與幼兒班會開3梯次訓練營，並依依不同年齡與程度分級訓練。
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