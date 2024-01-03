桃園公托患寡又不均 婦幼局射3箭拚數量翻倍降低候補數

桃園完成「一區一公托」，但數量仍患寡且患不均。市府婦幼局今宣布公托翻倍、降低候補數、提升幼教人員待遇等3目標，預估至2026年將增加27處公托。民代樂觀其成，也呼籲增加準公托和非營利幼兒園數量，並提供更多私幼補助，讓托育空間分布更密集，減少年輕家庭負擔。

桃園市共44處公托，可收托1319人，其中以中壢區有6處公托中心、3處社區公托家園數量最多，另桃園區有2處公托中心、5處社區公托家園，蘆竹區有2公托中心、3處社區公托家園，新屋區和復興區則僅1處公托。

雖中壢、桃園公托數量多，但包括桃園、八德北青、中壢過嶺和中壢內壢等4處公托，去年第4季候補人數都破百人，凸顯供需嚴重失衡。

婦幼局長杜慈容今表示，至2026年將增加27處公托設施，屆時可收托2390人；今年先設10處，地點分布在桃園、楊梅、觀音、平鎮、龍潭、大園，可多收304人。

杜慈容提到，桃園公托登記候補數居高不下，去年10月起已限制1人最多只能登記2處，避免家長重複登記，今年起每年7月會重新受理家長登記和重新抽籤。

議員李宗豪直言，龜山區每年新生兒近1500名，但公托收托數僅可容納69名，等於一出生就排候補，也影響產後婦女重回職場意願。

議員楊朝偉、王珮毓表示，依規畫，公托多設在人口較少區域，雖是為平均分配，但也讓人口稠密區資源顯得稀缺，增設速度也緩不濟急，建議提升公托數同時，應增加準公托和非營利幼兒園數量，並提供更多私幼補助，托育資源提升，家長們當然不會重複登記。

婦幼局表示，針對資源不足地區，持續盤點閒置和新建館舍空間布建，現爭取大園區大園國中、五權國小、龍潭區凌雲國中、三坑國小等4處學校，及桃園桃合段、桃園三民段、八德茄苳段、龜山興安段、中壢遠東段等5處社宅空間，將盡速規畫設置期程。

另，市府除配合衛福部規定，將托育人員薪資調升至3萬5485元，也規畫制定薪資級距，針對幼保、幼教相關科系大學畢業的托育人員，提升薪資至3萬8000元，未來桃園公托人員薪資將成全國最優，盼鼓勵人員久任。