大選當天苗栗有親子捏土活動 即起搶20組名額

苗栗縣社區教保資源中心1月13日將辦理免費的「親子捏土活動」，邀請捏土達人「梅花鹿」徐淑芬老師帶家長及幼兒一起運用雙手與想像力，捏出各種形狀及可使用的多元工具，輕鬆玩出創意，報名即日起至元月5日，只有20組親子名額，縣府歡迎有興趣的親子別錯過。

縣府教育處指出，捏塑黏土有助於幼兒觸覺及大腦的感覺統合，增加視覺刺激及手部精細動作，訓練手眼協調能力、專注力；黏土可任意揉捏不受限制的變成想要的形狀，適合幼兒天馬行空的創意與想像，並在與家長互動過程中提升自信心和表達能力。