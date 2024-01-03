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大選當天苗栗有親子捏土活動 即起搶20組名額
苗栗縣社區教保資源中心1月13日將辦理免費的「親子捏土活動」，邀請捏土達人「梅花鹿」徐淑芬老師帶家長及幼兒一起運用雙手與想像力，捏出各種形狀及可使用的多元工具，輕鬆玩出創意，報名即日起至元月5日，只有20組親子名額，縣府歡迎有興趣的親子別錯過。
縣府教育處指出，捏塑黏土有助於幼兒觸覺及大腦的感覺統合，增加視覺刺激及手部精細動作，訓練手眼協調能力、專注力；黏土可任意揉捏不受限制的變成想要的形狀，適合幼兒天馬行空的創意與想像，並在與家長互動過程中提升自信心和表達能力。
活動時間上午9點30分至11點30分，地點在苗栗市福星國小3樓苗栗縣社區教保資源中心，參加對象為2至6歲學齡前幼兒，1月3至5日受理線上報名，洽詢電話037-559953或上苗栗縣政府教育處粉絲專頁、苗栗縣幼兒教育網查詢。
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