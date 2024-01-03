防空汙 桃園自動化監控設備加強監測逾7785公噸汙染物

為有效改善空氣品質，桃園市環保局今天表示，將運用監控科技，要求工廠大幅減少空氣汙染物，並與全市7家汽電共生廠加大協談力道，預計2030年後不再使用煤炭發電，減少242萬公噸CO2e（二氧化碳當量）；針對屢遭陳情業者，也會主動進場查核異味來源，並立即採取防範措施，安排專家學者進場輔導。

環保局表示，市府針對不同類型工廠推出改善措施，首先要求大型工廠24小時監測排放管道空氣汙染物濃度，並要求業者以優於法規條件操作；另與全市7家汽電共生廠協談，2030年後不再使用煤炭發電，預計可減少242萬公噸CO2e；最後以全國首創自動化監控機制，協助中小型工廠24小時監控防制設備操作參數，確保符合規定。

環保局表示，為強化業者自主管理能力，桃園今年著手固定汙染源及防制設備即時監控第3批及第4批業者公告作業程序，擴大掌握汙染源，自動化監控設備共可監測7785公噸以上汙染物排放。

環保局局長陳世偉表示，揮發性有機物高汙染潛勢行業排放量有10％為石化業，桃園市石化業重點對象為中油桃煉廠，環保局與經濟部定期召開空氣汙染防制及改善作為會議，嚴格追蹤列管改善進度，去年陳情數量已減少9成。另，環保局今年度亦輔導龜山區某油墨製造業者加裝觸媒焚化爐，預計今年第1季完工，可減少43公噸揮發性有機物，降低異味產生。