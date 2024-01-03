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新竹風太大...竹東大樓外牆大片剝落 路樹都慘遭削斷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮北興路一棟住宅大樓發生外牆剝落，疑似因風大造成。圖／翻攝自榮華里長彭昇顥臉書
竹東鎮北興路一棟住宅大樓發生外牆剝落，疑似因風大造成。圖／翻攝自榮華里長彭昇顥臉書

新竹縣竹東鎮北興路上一棟13層樓住宅大樓，今天上午發生外牆水泥大片剝落，直接砸到下方人行道，就連路樹都慘遭水泥削斷，所幸當時並未有人車從下方通過才未釀傷亡，因有再剝落風險，管委會已緊急拉起封鎖線，避免人車靠近。

當地榮華里長彭昇顥表示，該棟大樓今天清晨突然發生磁磚掉落，已由管委會拉起封鎖警戒線，提醒路過民眾注意安全。彭昇顥指出，因大樓外牆磁磚有再剝落風險，大樓管委會已在做補救措施，提醒民眾之後路過仍要助益。

據了解，這棟發生外牆剝落的住宅才剛完工5年，樓高13層樓，是由竹東在地知名建商興建，位處快速交流道路口，平時上下班車流量十分大，疑似因近日風大，竟將位於13樓天台的外牆裝飾水泥飾板吹到剝落，才會掉落砸下，所幸事發在清晨天剛亮時，並未波及人車。

當地居民表示，從掉落的碎片來看，不僅僅是外牆磁磚，更有疑似水泥樓板的結構，質疑是否會危及大樓結構安全，呼籲大樓管委會應展開排查，否則難保之後會再有更大規模崩落，萬一砸傷人車恐釀傷亡。

竹東鎮北興路一棟住宅大樓發生外牆剝落，疑似因風大造成。圖／翻攝自榮華里長彭昇顥臉書
竹東鎮北興路一棟住宅大樓發生外牆剝落，疑似因風大造成。圖／翻攝自榮華里長彭昇顥臉書

管委會 新竹

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