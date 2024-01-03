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外縣市司機投入！竹市藍1區公車尖峰時間增班

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市藍1區公車1月6日起每日增6班，方便民眾搭乘。圖／竹市府提供
新竹市藍1區公車1月6日起每日增6班，方便民眾搭乘。圖／竹市府提供

新竹市光復路是重要交通要道，但受疫情影響公車司機短缺，班次被迫減班。竹市府為保障民眾搭乘公車的權益，積極協調業者新竹客運同意調派外縣市司機投入市區公車服務，本周六（6日）起藍1區公車路線「竹中往火車站」每天將增6班，讓尖峰時刻縮短每10至15分鐘一班，滿足尖峰時段市民乘車需求。

交通處長倪茂榮表示，各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，加上物流司機需求驟增，疫情復甦遊覽車司機需求也隨之增高，各界皆高薪挖角，使公車業者被迫減班。市長高虹安於得知狀況後，立即責成交通處協助公車業者改善經營困境。

竹市府除了調整合理營運成本、加碼補貼公車駕駛薪資外，更與新竹客運積極協調成功調派外縣市司機，1月6日起將投入竹市藍1區公車路線服務，每天班次從42班增加為48班，尖峰時間由15至25分鐘調整為每10至15分鐘一班，紓解尖峰時段搭乘公車需求。

交通處表示，為維持公車正常營運、了解客運業者營運困境，市府定期召開「市區公車司機座談會」，透過座談會傾聽司機對於公車經營環境的期待與困境。此外，市府也與交通部公路局新竹區監理所積極協調提升公路客運量能，盼透過地方及中央攜手改善市民通勤、通學的乘車需求。

交通處也說明，交通部已放寬大客車職業駕駛人年齡由65歲至68歲，市府責請客運公司召回已退休未滿68歲的司機，並協助業者持續招幕更多司機投入市區公車服務，填補尖峰班次，逐步回復疫前的公車營運狀況。

新竹市藍1區公車1月6日起每日增6班，方便民眾搭乘。圖／竹市府提供
新竹市藍1區公車1月6日起每日增6班，方便民眾搭乘。圖／竹市府提供

新竹 公車

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