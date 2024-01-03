復興景點難停車 籌闢停車場

時值桃園市復興區冬季旅遊旺季，羅浮溫泉區重新開幕後，今起調漲入園票價營運，接著角板山梅花季、拉拉山櫻花季展開也將帶來車潮，景點周邊停車卻嚴重不足，私人停車收費高，引起遊客抱怨，區長蘇佐璽、議員蘇偉恩向市府爭設公有停車場，觀旅局長周柏吟表示，已規畫在小烏來風景特定區設置公有停車場。

羅浮溫泉區去年底前重新開幕推出免費泡湯，吸引遊客體驗，業者因應原物料等成本成長，今起全票調為300元、漲幅7.1%，優待票180元、漲幅28.5%，區民優惠票90元、團體票維持180元，不過遊客抱怨，羅浮溫泉欠缺公有停車場，2處私人停車場每次收費100元，造成遊客不便。

議員蘇偉恩表示，復興區發展觀光旅遊，停車是最大問題，上巴陵、羅浮停車空間都欠缺，造成旅客重遊率不及6成，經與區公所會勘，希望櫻花季前找到地勢平坦地點，協調地主出租用地供遊客停車；區公所表示，長期希望市府透過市地重劃設置停車場。

觀旅局指出，羅浮溫泉周邊多為私人用地，無法設置公有停車場，建議民眾搭乘5109A、5093及5094班次公車前往，市府正研商規畫小烏來風景特定區停車場、羅浮立體停車場、北橫轉運中心等，預計明年3月前將市地重畫計畫報內政部核定，再辦理用地取得和開發。