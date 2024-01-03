被嫌醜！ 明德水庫光電板停車場要改

苗栗縣頭屋鄉明德水庫太陽能光電板停車場挨批太醜，有失門面，縣長鍾東錦昨在縣務會議指示縣府文化觀光局爭取經費改善，否則將成為明德水庫發展觀光第二春的隱憂。

文觀局長林彥甫昨在會議報告明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫，總經費2億440萬元，預計進度今年3、4月全部完工；水利處長楊明鐃也報告自行車暨環湖步道建置計畫，總經費7億4993萬，針對原物料調漲部分與客委會協商中。

不過，明德水庫露天停車場前年由頭屋鄉公所加蓋光電板屋頂卻挨批太醜，鄉長徐鑫榮提案改善鋪面等美化工程，向客委會和觀光署申請經費被打回票；徐鑫榮昨天強調，停車場是水庫門面，若無法同步改善，投入大筆建設經費效果將大打折扣。

鍾東錦指示相關單位設法解決，林彥甫說，問題不單需要改善鋪面，光電板落柱位置壓縮停車空間，若將來免費停車恐造成亂象，文觀局將努力爭取遊憩景觀經費希望解決。

鍾東錦昨也宣示，今年設定為推升苗栗繁榮進步的關鍵年，加速推進各項重大建設，積極招商引資，全力促成各項重大開發計畫都能有突破性發展。