高鐵站搭小黃到竹科 新竹推共乘平台

高鐵新竹站往新竹科學園區道路向來塞車，竹市府去年透過區域治理平台提出「企業共乘平台」構想，希望開辦高鐵新竹站到竹科園區的計程車共乘服務，因高鐵已有特約計程車隊暫時卡關，市府昨表示將持續溝通、研議可行方案，高鐵公司則說樂觀其成。

「企業共乘平台」已獲縣府與科管局支持，市府交通處長倪茂榮昨說，高鐵新竹站排班計程車早上幾乎都往園區開，但只坐1名乘客不環保，共乘制增加載客量，可推優惠價讓司機和乘客都受惠，假設原本1名乘客車資100元，共乘方案打6折，一次載4人可收240元，司機一趟多賺140元，乘客也少付40元。

目前高鐵嘉義、左營與苗栗站都有指定路線計程車共乘服務。倪茂榮表示，台灣高鐵希望在新竹站區外設共乘區，避免影響特約計程車，但是民眾在站區搭車比較方便，將持續溝通。台灣高鐵回應，共乘機制立意良善，在能夠兼顧服務品質與站區管理前提下，公司樂觀其成。

竹科管理協會秘書長李道霖相當認同共乘平台，他表示，雖然竹科管理局已推出高鐵進園區的免費接駁車，但班次不是很頻繁，對趕時間的竹科人來說，計程車相對便利，共乘平台能媒合供需，是不錯的方向，希望相關單位基於社會利益考量促成。