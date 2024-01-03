高鐵橋下聯絡道通車 到竹科省15分鐘

連通高鐵新竹站與新竹科學園區的「高鐵橋下聯絡道」第3期工程昨天下午正式通車，未來竹科往來高鐵站可直達，不必繞行經國大橋，節省至少15分鐘車程，也能改善竹縣和竹市的塞車問題。

工程全長1.3公里，連接竹東鎮中興路及竹科力行路，因須跨越柯子湖溪、新城斷層，加上地形起伏，因此近半路段採高架橋興建，路寬達30公尺，配置雙向各3車道。內政部長林右昌、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安及新竹科學園區管理局長王永壯，昨都出席通車典禮，顯見重視程度。

楊文科表示，高鐵橋下聯絡道通車是大新竹非常重要的大事，以後往來高鐵新竹站到竹科的車程可以縮短許多，讓竹縣與竹科的距離更近，這項工程也是中央與地方合作的最佳典範。

縣高鐵橋下聯絡道延伸竹科昨天通車，新竹縣長楊文科（圖前排左起）及新竹市長高虹安都出席典禮。記者巫鴻瑋／攝影

高虹安說，通車受益最大的是竹市的交通，市府評估效益，原本塞車嚴重的光復路一段、介壽路和慈雲路，都可減少車流、縮短行車時間，竹科工程師也可以節省很多通勤時間，未來竹市還會與竹縣和園區有更多專案合作，尤其智慧交通號誌儀控，讓交通路網發揮最大效益。

「時間就是金錢。」林右昌表示，對竹科廠商來說時間就是競爭力，高鐵橋下聯絡道通車將可舒緩長期困擾新竹縣市之間的塞車問題，中央還將再加碼補助拓寬經國大橋、改善寶山鄉環北路、拓寬竹東鎮學府路等工程，持續改善竹科周邊交通。