苗栗違法露營場 限半年登記納管

苗栗縣卓蘭鎮違法小森時光農場兼作露營場，日前發生父子遊客溺斃農場釣魚池，縣長鍾東錦昨下通牒，要求縣內200家違法露營場業者，要在半年內申請登記，否則加強稽查，有營業就開罰。本報訪查也發現，目前各縣市的違法露營場，多數都未完成合法化程序。

小森時光農場未申請休閒農場及露營場合法立案，日前發生謝姓父子溺斃釣魚池案，檢方偵辦業者涉及過失致死罪嫌。鍾東錦昨在縣務會議中要求限期督促露營場申請登記。

鍾東錦表示，該農場公共意外險過期，處理溺斃事件不太容易，也會影響其他業者生意，打擊苗栗觀光，因此有必要研擬法規，限期要求露營場合法登記納管。

他說，露營場的垃圾怎麼丟？廢水怎麼排放？還有農地非農用、水土保持等問題，若超過期限還不申請登記，縣府就會加強稽查，尤其假日若發現有客人就開罰。

文觀局指出，全縣約300家露營場，還有約200家未申請合法登記。苗栗縣泰安鄉觀光休閒暨產業聯盟協會總幹事簡賢福認為，各縣市已陸續核准露營場合法化，合法登記非難事。

行政院2022年7月公告露營場納管法制化，由縣市受理申請及審查，但未限期完成。宜蘭縣的露營場142家，22家合法，5家位於環境敏感區，因難合法，已勒令歇業。新竹縣政府則透過露營協會提醒業者注意遊客安全，尚未申請合法化的業者應盡快接受輔導送件，並強調水池不能申請作為露營設施。

竹縣府交旅處統計竹縣露營場343家，營業中276家，除合法12家外，其餘都待申請合法化，主要集中尖石、五峰等地，已有160家業者申請中。

南投縣列管露營場達400家，但因土地分區複雜，牽涉建管、消防等法規，合法的不到10家，縣府表示，已受理申請35案，6案駁回，已通過3案。縣府觀光處表示，去年起委外盤查縣內露營區，一併輔導合法化，預計今年要清查200家，並至少送件100家。

觀光處表示，露營場土地分區複雜，常跨單位審查，以日月潭為例，常要請示經濟部水利署的意見，但法規也未具體規定，以致相關單位難回覆縣府。此外，內政部要求縣府自行認定露營區設施的合法性，但中央也沒有統一規範，各地認定標準不一，縣市政府、業者無所適從，只能被退件時再補正，來往間耗費時間及人力。