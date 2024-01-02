日本石川鶴來高校來參賽 台南雪中送炭 食宿、交通、機票費全免

台南市政府體育局與南市杜元坤橄欖球運動發展協會，將於1月27及28日共同主辦首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，參賽隊伍包括日本石川縣鶴來高校，由於石川縣1日發生規模7.6強震，為了讓學生能順利並專心參與比賽，體育局宣布，將全程負擔他們在國內賽事食宿交通安排，以及往返機票費用。

首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽將在本月27、28日於台南市立橄欖球場競技，今年預定邀集國內外12支高中學校參賽，包含台南長榮中學、台南一中、台南六信高中、基隆八斗高中、羅東高工、新竹香山高中、台北建國中學、新北竹圍高中與淡江中學、桃園市觀音高中，以及來自日本石川縣的鶴來高校和韓國木浦市的天安五城高中。

台南市體育局長陳良乾表示，昨日得知日本石川縣發生了規模7.6強震，市府向受災地區的居民表達最深切的慰問和惋惜，儘管面臨這樣的困境，相信體育的力量可以凝聚人心，也能為受災地區帶來一絲希望，期望藉由首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，透過體育的交流，更能讓彼此之間感受到支持與力量。另，為了讓日本石川縣的鶴來高校能夠順利專心參與比賽，將全程負擔他們在國內賽事食宿交通安排，以及往返機票費用。

杜元坤橄欖球運動發展協會理事長、高雄義大醫院院長杜元坤自小喜愛橄欖球運動，2020年起出資舉辦元坤盃橄欖球大獎賽，推動基層橄欖球運動，去年全運會以行動支持南市獲金牌選手，金牌獎勵金加碼5萬元及教練2萬元，總計捐贈189萬元，讓南市代表隊金牌獎勵金成為6都最高，他對台南的貢獻獲頒榮譽市民證書，肯定他長期支持台南市體育發展的貢獻。

過去元坤盃每年12月在台北舉辦，是一項以7人制橄欖球為主軸，供大專院校選手競技交流的運動賽事，歷經過去4年的成功籌辦，很期待能回到台南南家鄉舉行，杜元坤感謝體育局大力支持，提供比賽場地及各項協助，使首屆賽事得以舉辦，歡迎民眾一起來加油，也為日本受災地區送上最真摯的祝福，，讓這場邀請賽成為友誼、合作和希望的象徵。