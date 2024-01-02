台72線連上國1 苗栗立委候選人提苗中建設政見

台72線苗栗縣後龍汶水線快速道路，卻連不上國道1號，國民黨立委候選人邱鎮軍今天提苗中建設政見，主張台72線在苗栗市玉清大橋設交流道銜接，帶動苗中地區發展。

邱鎮軍今天公布苗中建設政見，他說，貫穿苗中地區大湖、銅鑼、公館、苗栗市、頭屋鄉及後龍鎮的台72線，在玉清大橋附近，國1近在咫尺在望，卻是無法銜接，如果玉清大橋直接銜接國1，同時打通新東大橋與台72線的交流道，才能有效增加腹地帶動發展。

此外，苗中地區目前亟需產業進駐，銅鑼科學園區吸引多家科技大廠進駐後，鄰近的苗栗市大坪頂成立產業園區，有助於產業鏈，同時搭配大坪頂航太產業，結合聯合大學，拉抬人口與城市發展，創造工作機會。

邱鎮軍指出，至於公館鄉生活機能必須更周全，未來規劃爭取預算，將苗栗特色館轉型親子藝文特區，融合藝文空間、親子遊憩業展售等面向，吸引更多民眾因為到苗中地區就業移居公館。

頭屋鄉好山、好水，以明德水庫聞名，未來也將持續爭取經費，搭配縣府推動海陸空的觀光能量，讓明德水庫的親水遊憩、環湖單車道、纜車賞景能帶動明德水庫重新發光；另規劃打造後龍溪單車廊道，暢遊後龍溪與明德水庫，連成一氣帶動觀光。

他說，醫療部分，務實爭取醫學中心主治醫師駐診苗栗主要醫院，讓高品質醫療的診斷帶動苗中地區的醫療品質，有了精準的醫療診斷，鄉親不必舟車勞頓，搶黃金治療期。