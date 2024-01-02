楊梅幼獅交流道接平面匝道易回堵 交通局曝解決辦法

桃園楊梅幼獅工業區比鄰國道1號幼獅交流道，不過幼獅交流道出口匝道與青年路距離過短，導致下匝道欲左轉至高獅路車輛與直行車流交織，回堵至匝道，民代希望改善。桃園交通局回應，預計2月先於青年路、高獅路口試辦停止線退縮，並輔以號誌運轉，觀察是否有改善成效，後續再評估道路拓寬、延伸銜接台66等。

幼獅工業區因鄰近幼獅交流道，大量大車透過匝道進入工業區，平時車流量也大，不僅汽機車及大車交織危險，更因平面道路距離過短時常回堵。

市議員李家興表示，近年來幼獅工業區有許多大型廠商進駐，未來還有幼獅青創村暨智慧製造園區等多項投資開發案，建議市府積極推動周邊交通規畫，目前狀況就是塞爆加回堵至國道，而原本高公局預計由國道1號設計匝道連通高獅路，但因距離太短而無法施作，希望交通局能有效解決。

日前也舉行楊梅幼獅工業區及幼獅拓大工業區交流道南出匝道，及高獅路交通改善說明會。交通局運輸規畫科回應，短期試辦青年路與高獅路口停止線退縮並輔以號誌運轉，觀察是否有改善成效，並評估幼獅交流道南出匝道與青年路、高師路口斜交可行性，並向高速公路局提出申請。