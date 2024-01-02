桃園羅浮溫泉明起漲價開幕 欠缺停車位惹議市府允改善

桃園市復興區進入冬季旅遊季節，羅浮溫泉區重新開幕後，明天起調漲入園票價營運，接著角板山梅花季、拉拉山櫻花季展開，帶來人、車潮，景點周邊停車卻嚴重不足，私人停車收費高，引起遊客抱怨，區長蘇佐璽、議員向市府爭設公有停車場，市府觀旅局長周柏吟今天下午表示，市府將在小烏來風景特定區旅館區細部計畫，後續進行市地重劃後規畫設置公有停車場。

復興區羅浮溫泉區去年底前重新開幕、推出免費泡湯，吸引許多遊客泡湯體驗，溫泉區明天起正式營運，業者因應原物料及成本成長，明起調漲入園票價，全票300元、漲幅7.1%，優待票180元、漲幅28.5%，復興區民優惠票90元、團體票維持180元，不過遊客抱怨，羅浮溫泉欠缺公有停車場，遊客大都自行開車前往，周邊欠缺停車位，現有2處私人停車場，每次收費100元，未設公有停車位，造成遊客不便。

市議員蘇偉恩表示，復興區發展觀光旅遊，停車場配套是最大問題，包括上巴陵、羅浮地區都欠缺足夠停車空間，造成旅客重遊率不及6成，經與復興區公所會勘，希望在今年櫻花季來臨前，重新規畫上巴陵地區停車及動線，初步希望尋找多處地勢平坦地點，協調地主溝通出租用地供遊客停車。復興區公所表示，長期仍希望市府透過市地重畫設置停車場發展觀光。

市府觀旅局表示，羅浮溫泉周邊多為私人用地，無法設置公有停車場，民眾前往羅浮溫泉泡湯，短期建議自大溪總站搭乘5109A、5093及5094班次公車至復興區羅浮站後，步行5分鐘抵達湯區泡湯，降低開車前往找停車位不便。