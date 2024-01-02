桃園羅浮溫泉明起漲價開幕 欠缺停車位惹議市府允改善
桃園市復興區進入冬季旅遊季節，羅浮溫泉區重新開幕後，明天起調漲入園票價營運，接著角板山梅花季、拉拉山櫻花季展開，帶來人、車潮，景點周邊停車卻嚴重不足，私人停車收費高，引起遊客抱怨，區長蘇佐璽、議員向市府爭設公有停車場，市府觀旅局長周柏吟今天下午表示，市府將在小烏來風景特定區旅館區細部計畫，後續進行市地重劃後規畫設置公有停車場。
復興區羅浮溫泉區去年底前重新開幕、推出免費泡湯，吸引許多遊客泡湯體驗，溫泉區明天起正式營運，業者因應原物料及成本成長，明起調漲入園票價，全票300元、漲幅7.1%，優待票180元、漲幅28.5%，復興區民優惠票90元、團體票維持180元，不過遊客抱怨，羅浮溫泉欠缺公有停車場，遊客大都自行開車前往，周邊欠缺停車位，現有2處私人停車場，每次收費100元，未設公有停車位，造成遊客不便。
市議員蘇偉恩表示，復興區發展觀光旅遊，停車場配套是最大問題，包括上巴陵、羅浮地區都欠缺足夠停車空間，造成旅客重遊率不及6成，經與復興區公所會勘，希望在今年櫻花季來臨前，重新規畫上巴陵地區停車及動線，初步希望尋找多處地勢平坦地點，協調地主溝通出租用地供遊客停車。復興區公所表示，長期仍希望市府透過市地重畫設置停車場發展觀光。
市府觀旅局表示，羅浮溫泉周邊多為私人用地，無法設置公有停車場，民眾前往羅浮溫泉泡湯，短期建議自大溪總站搭乘5109A、5093及5094班次公車至復興區羅浮站後，步行5分鐘抵達湯區泡湯，降低開車前往找停車位不便。
市政府著手規畫辦理公有停車場用地取得作業，市都計委會已通過小烏來風景特定區旅館區細部計畫案，市府正研商規畫小烏來風景特定區旅館區細部計畫重畫開發及羅浮立體停車場、北橫轉運中心計畫，預計明年3月前該市地重畫計畫報內政部核定，後續辦理市地重畫和取得停車場用地開發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言