綠批柯文哲農地爭議以拖待變 白營：按規定處理

民進黨今天繼續追打民眾黨總統候選人柯文哲的土地爭議，批評柯文哲連瀝青、水泥地刨除都「以拖待變」，違法收租15年。目前農地停車場刨除作業暫時停工，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，是因在等清運公文核定才停工，並非以拖待變，一切依照法規處理，並反問若公文迅速核定，綠營是不是又要批柯文哲有特權？

民進黨發言人張志豪今天與竹市議員曾資程、前議員李姸慧在黨中央開記者會，批柯文哲是「大說謊家炒地P」，農地使用說法一變再變，連瀝青、水泥地刨除都以拖待變，到現在還沒好，並質疑違法收租15年，顯然是為了炒地皮，等都市計畫發大財。

柯文哲位於新竹市隆恩段的持分農地去年底被爆違規作停車場，新竹市政府也認定農地未農用，要求限期改善。柯文哲委請李國璋處理刨除停車場瀝青、水泥等作業，去年12月22日大動作派出挖土機開挖，但開挖進度還不到一半，目前施工暫時停擺。

針對民進黨質疑以拖待變，李國璋強調，刨除停車場作業都遵守法規，主要是因為挖土機開挖出來堆置的土方，需要運送到合法的土資場，必須呈報給市府核定，申請資料要有清運計畫書、地主簽署的同意書還有空汙費收據等，目前正在相關作業中。

李國璋表示，這樣的公文作業預估要7天到14天，因此必須暫停施工，以免挖出的土方無處堆置或引起揚塵困擾等，並非民進黨所謂的以拖待變。他也認為，若市府一周內就迅速核定公文，民進黨是不是又會質疑有特權？因此一切都是依照正常程序辦理，目前在堆置土方上也已經鋪上防塵網，避免風大揚塵。