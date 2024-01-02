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高鐵站搭小黃直達竹科 新竹縣市擬推「企業共乘平台」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今年透過區域治理平台提出「企業共乘平台」構想，希望開辦高鐵新竹站到竹科園區的計程車共乘服務，目前仍在研議可行方案中。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今年透過區域治理平台提出「企業共乘平台」構想，希望開辦高鐵新竹站到竹科園區的計程車共乘服務，目前仍在研議可行方案中。記者張裕珍／攝影

高鐵新竹站往新竹科學園區道路向來是上下班尖峰塞車熱點。新竹市政府今年透過區域治理平台提出「企業共乘平台」構想，希望開辦高鐵新竹站到竹科園區的計程車共乘服務，獲縣府與科管局支持。不過，因為高鐵既有計程車特約車隊，共乘平台恐影響排班現況暫「卡關」，市府表示將持續溝通、研議可行方案，希望創造多贏局面。

台灣高鐵公司回應，目前各車站皆有特約計程車車隊服務旅客，共乘機制立意良善，在能兼顧服務品質與站區管理前提下，高鐵公司樂觀其成。

高虹安在前年市長選舉期間提出「交通暢行6計畫」，其中一項正為推動園區企業共乘平台，竹市府交通處去年陸續在新竹縣市整合溝通平台、園縣市共好高峰會提案，希望能在高鐵新竹站推出共乘平台服務，藉此減少私人運具，舒緩竹科園區塞車問題。

最近一次平台會議認為須研議可行方案與搜集其他縣市共乘案例，共乘平台計畫繼續列管，仍無法上路。據了解，台灣高鐵公司雖原則配合辦理，但不建議在站內設共乘排班區，原因在高鐵計程車排班區是由高鐵公司評選出車隊經營管理，有一定規範。

市府交通處長倪茂榮說，高鐵新竹站早上尖峰時段，排班計程車幾乎都是往園區方向，但車上只坐1名乘客就開走，其他旅客要等計程車更不好等，而且1車只載1人也相對不環保，若能推動共乘機制不僅增加載客量，也可以研議推動共乘的優惠票價。

倪茂榮舉例，假設原本1名乘客車資100元，共乘方案打6折，一次載4人就可收取240元，司機同樣跑一趟到園區可多賺140元，乘客也可以少負擔些車資，雙方都受惠。

目前高鐵站包括嘉義、左營與苗栗站都有指定路線的計程車共乘服務。倪茂榮說，高鐵公司希望是在站區外設置計程車共乘區，避免影響現有高鐵特約計程車，但民眾若要到站外必須過馬路、風吹雨打，仍希望以站區排班計程車搭乘為主，將持續溝通。

高鐵 計程車 新竹 竹科

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