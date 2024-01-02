重返職場！桃園友善家庭就業促進計畫 不限男女都補助3萬

桃園市就業服務處鼓勵30歲以上因照顧家庭離開職場的勞動人口重返工作崗位，今年推出「友善家庭就業促進計劃」，參加計畫者若達計畫設定門檻，最高可領3萬元補助，呼籲有意願者多加利用。

桃園市就業服務處統計全市30歲至65歲待業人口目前約2.4萬人，因過去輔導婦女族群申辦相關補助及就業發現不少人是為了照顧家庭被迫離開工作崗位，、人數約2千人到2千4百名，而且因重返職場銜接不順利選擇放棄，所以設定新的獎勵機制，一方面減少參與計畫者的家庭負擔，一方面也促進整體勞動力參與，舒緩產業缺工問題。

針對因照顧家庭而被迫離開職場的勞動人口，勞動部訂有「婦女再就業計畫」，協助因家庭因素離開職場的婦女重返工作崗位，「自主訓練獎勵」加「再就業獎勵」最高可領6萬元，但對象限婦女族群，且須離開職場滿180天；桃園市「友善家庭就業促進計畫」雖然最高補助金額只有3萬元，但限制條件不分男女，也沒有設定必須離開職場多久時間，只要是年滿30歲且因照顧未滿12歲子女、中度以上身心障礙親屬或65歲以上父母而離開職場的桃園市民，都可以申請門檻相對較低，受惠族群更廣。

桃園市就服處指出，參加「友善家庭就業促進計畫」者，推薦就服處介紹協助就業，在同一事業單位連續工作滿90天可領就業獎勵1.5萬元，滿180日再1.5萬元。若與中央政策互相搭配，預估可以鼓勵1千2百名因照顧家庭而被離開職場的民眾重返工作崗位，進而增加社會整體勞動力。