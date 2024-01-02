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高鐵聯絡道延伸竹科今通車 評估可分流3成光復路車潮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
高鐵橋下聯絡道延伸竹科通車，雙向配置3車道，預估可分流3成光復路車潮。記者巫鴻瑋／攝影
高鐵橋下聯絡道延伸竹科通車，雙向配置3車道，預估可分流3成光復路車潮。記者巫鴻瑋／攝影

連通高鐵新竹站與新竹科學園區的「高鐵橋下聯絡道」第3期工程今天下午3點正式通車，未來竹科往來高鐵站可直達，不必繞經經國大橋，節省至少15分鐘車程，為竹科聯外交通添助力，紓解竹科人長期飽受的塞車之苦，內政部長林右昌更允諾中央將持續加碼，改善竹科周邊交通。

林右昌表示「時間就是金錢」，對竹科廠商來說時間就是競爭力，高鐵橋下聯絡道通車將可舒緩長期困擾新竹縣市之間的塞車問題，中央還將再加碼補助拓寬經國大橋、改善寶山鄉環北路、拓寬竹東鎮學府路等工程。

高鐵橋下聯絡道通車典禮新竹縣市都十分重視，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安及新竹科學園區管理局長王永壯都親自出席剪綵，竹東鎮長郭遠彰及寶山鄉長邱振瑋也藉機向中央爭取道路拓寬、改善，讓竹科周邊鄉鎮能隨竹科發展一併受益。

楊文科表示，高鐵橋下聯絡道通車對於大新竹來說是非常重要的大事，以後往來高鐵新竹站到竹科的車程甚至可以縮短20分鐘到半小時，讓新竹縣與竹科之間的距離更近了，這有賴中央一直以來的支持，高鐵橋下聯絡道也是中央與地方合作的最佳典範。

高虹安表示，新竹市府自行評估高鐵橋下聯絡道通車後，原本塞車情況嚴重的光復路一段竹中至介壽路路段，將可減少32%車流，縮短行車時間17%，介壽路車流也可減少16%、縮短行車時間12%，慈雲路車流減少7%、縮短行車時間5%。

高虹安說，高鐵橋下聯絡道通車受益最大的是新竹市的交通，對竹科工程師來說時間非常寶貴，以後上下班通勤省下的時間就可以多用在工作或家庭上，未來新竹市還會與新竹縣政府與新竹科學園區管理局有更多專案合作，尤其智慧交通號誌儀控，讓交通路網發揮最大效益。

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第3期全長1.3公里，連接竹東鎮中興路及竹科力行路，因道路需跨越柯子湖溪、新城斷層，加上地形起伏，因此近半路段採高架橋興建，路寬達30公尺，配置雙向各3車道。

高鐵橋下聯絡道延伸竹科通車，雙向配置3車道，預估可分流3成光復路車潮。記者巫鴻瑋／攝影
高鐵橋下聯絡道延伸竹科通車，雙向配置3車道，預估可分流3成光復路車潮。記者巫鴻瑋／攝影
高鐵橋下聯絡道延伸竹科通車，雙向配置3車道，預估可分流3成光復路車潮。記者巫鴻瑋／攝影
高鐵橋下聯絡道延伸竹科通車，雙向配置3車道，預估可分流3成光復路車潮。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣市長楊文科及高虹安都出席剪綵，非常重視通車為改善竹科交通帶來的效益。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣市長楊文科及高虹安都出席剪綵，非常重視通車為改善竹科交通帶來的效益。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣市長楊文科及高虹安都出席剪綵，非常重視通車為改善竹科交通帶來的效益。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣市長楊文科及高虹安都出席剪綵，非常重視通車為改善竹科交通帶來的效益。記者巫鴻瑋／攝影

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