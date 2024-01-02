因應中央成立環境部 桃園環保局2單位率先改制今揭牌

環保署去年改制為環境部，桃園因應中央組織調整，率先對市府環保局組織改造，原環保局轄下2級機關環境清潔稽查大隊及海岸管理工程處，今起分別改制為「環境管理處」與「海岸及資源循環工程處」，盼提升整體環境品質。

這次組織變動最大的海岸及資源循環工程處，對應中央資源循環署業務，下設永續工程設計科、廢棄物設施工程科、海岸及循環工程科、資源再利用科、循環處理科。除原有海管處負責的海岸工程，也納入原一般廢棄物科和事業廢棄物管理科業務，成為環境保護專責工程單位，並統合廢棄物再利用管理事權、強化資源循環再利用。

環境管理處則對應中央環境管理署業務，除原有環境清潔稽查大隊業務，另增設勞安健康組，盼提升清潔隊員更友善的職場環境。

此外，環保局原環境永續科，改名為氣候變遷科，對接中央氣候變遷署業務；原永續科環境教育業務，併入綜合規畫科，對接國家環境研究院；另新成立化學物質管理科，納入毒性化學物質管理及土壤、地下水汙染整治業務，對接中央化學物質管理署。

市長張善政今主持揭牌典禮表示，去年環保署改制為環境部，地方政府環保局也需要做一些組織調整，相信2單位成立後，更能幫助桃園打造為永續城市。

張善政表示，環境清潔大隊有3000多名清潔隊員，改制為環境管理處後，增設勞安健康組，希望讓隊員們有更好的工作環境與福利；海岸及資源循環工程處除照顧海洋以外，廢棄物的處理也是桃園非常重要的產業，盼未來能將資源永續循環做得更好。

環保局長陳世偉提到，考量桃園與雙北是一日生活圈，去年12月已同步和雙北提升清潔隊員獎金，清潔獎金從每月8000元調高到1萬元，清潔隊駕駛安全獎金也從每月600元調升到1500元，適用辦法的生效日可回溯到去年12月1日。