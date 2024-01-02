高鐵至竹科聯外道全線通車 尖峰時刻可減15至20分鐘車程

內政部今表示，「新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程」今舉行通車典禮，內政部長林右昌出席並指出，通車後高鐵特定區往返新竹科學園區不用再繞進市區，可有效紓解市區及中山高竹北至新竹交流道區間交通壅塞情形，並可南北串連新竹生醫園區、台灣知識經濟旗艦園區、二三重都市計畫區等，未來在尖峰時刻整體車行時間可以縮短15至20分鐘車程，讓現行僅仰賴經國大橋通行及車流壅塞的狀況可以獲得改善及解決。

林右昌表示，「新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程」分3期推動，總工程經費約32.67億，中央累計補助近26億、80%，是新竹科學園區外圍少數跨越南北的道路，工程第1期(興隆路至公道五段)及第2期(公道五至中興路段)已分別於104年7月與108年8月通車，今天通車的第3期(中興路至力行路段) 全長約1.3公里，總工程費約12.12億元，中央補助約10.45億元、86%。

其中平面道路段長約699公尺、跨越柯子湖溪高架橋梁段長約601公尺、路寬30公尺，採雙向各二快一混合車道及人行道配置，可直接從新竹科學園區另一側進入，達到車道分流避開慈雲路及介壽路的龐大車流量，不僅節省用路人時間，也提供行人友善動線及車輛行進空間。

林右昌也表示，除補助本案外，中央再加碼補助新竹縣15.32億元，現已核定以下4案，包括「新竹縣經國大橋交通改善工程」、「新竹縣寶山鄉環北路道路改善工程」、「新竹縣竹東鎮都市計畫道路(學府路) 」開闢拓寬道路工程及「永續生活圈運輸評估模型建置與優先推動計畫規劃(新竹縣)」，施作內容包含經國大橋的拓寬、重要道路改善及拓寬，因為這幾案也是未來重要的配套工程，將可以解決寶山鄉、竹東鎮周邊交通問題。

林右昌也重申，另中央持續推動「永續提升人行安全計畫」4年會有400億元，代表1年有100億元經費，計畫經費充足，請新竹縣、市政府對於轄內人行環境改善工作及交通建設的提升可以踴躍提案，中央一定會給予支持，以帶給竹科更多發展。