消防分隊長殉職燒出移工寄宿問題 楊文科下令安全檢查

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺殉職案引起關注，游父悲慟寫下公開信，質疑兒子捨命救出的逃逸移工為何能住在民宅、誰聘用、何時追查解決？新竹縣長楊文科今天在縣府主管會報上指示警察局、勞工處、消防局會同移民署加強查核新竹工業區逃逸移工，對於居住處部分，勞工處長劉家滿也表示將進行公共安全檢查。

楊文科表示，這次消防分隊長英勇殉職令人非常遺憾，消防局對於類似事件應加強教育訓練，讓消防員執勤時一定要注意自身安全，各項裝備一定要齊全。至於逃逸移工，工業區據說類似的事件很多，希望警察局、勞工處、消防局會同移民署加強查核。

劉家滿指出，這次發生火警的住所為3層樓民宅，1樓為早餐店，2樓為4名外縣市逃逸移工居住處所，目前將釐清房東是否非法容留逃逸移工，如確定為非法容留，將處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

劉家滿也說，據移民署截至去年11月統計，全國失聯移工人數為8萬6248人，新竹縣移工人數達3萬餘人，其中失聯人數為738人，已透過媒體呼籲各事業單位、商家，未合法引進外國人就業，將依就業服務法第44條及第63條第1項規定「任何人不得非法容留外國人從事工作」，違者處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

勞工處去年12月28日火警發生當天，就已至現場了解雇主、租客及非法移工關聯性釐清責任歸屬，並發函給新竹縣31家仲介外國人的私立就業服務機構，及32家提供百人以上住宿的移工宿舍，提醒移工居住安全、宿舍管理及生活照顧等事項，務必按照勞動部各項指標指示辦理，落實應負責任。

劉家滿也說，若移工未居住在事業單位宿舍，有外宿狀況，也要辦理住宿地變更資訊，並通報勞工處，以利後續查訪，每位移工居住處所也不得低於3.6平方公尺（約1坪），為保障移工住宿安全，將會同消防局、工務處、警察局及專勤隊至移工居住處進行公共安全檢查，針對逃逸移工易聚集處也將加強查核。

消防局長陳中振也說明，消防局將精進搶救訓練，這次不幸事件是分隊長身先士卒，為了搶救受困民眾，離開3人1組水線，從客廳摸索到房間，最後因濃煙受困。

陳中振表示，新竹工業區有很多2樓、3樓甚至違建的民宅，但消防管理上，無法任意進入民宅消防檢查，這部分要透過工務處和警方協助，若有非法移工居住、寄宿行為，將通知業者（僱主）進行公共安全檢查，克服違章建築寄居移工情事、努力查報。

警察局長林信雄表示，移工目前由移民署為主管單位，逃逸移工由專勤隊負責，警察局若獲報有逃逸移工情事，也會協助專勤隊查緝，並由專勤隊帶至收容處。