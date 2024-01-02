明德水庫停車場太陽光電板挨批太醜有失門面 鍾東錦要求改善

苗栗縣頭屋鄉明德水庫太陽光電板停車場挨批太醜，有失門面，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示縣府文化觀光局爭取經費改善，否則將成為明德水庫第二春發展觀光的隱憂。

縣務會議列管重大建設計畫，文觀局長林彥甫報告明德水庫明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫，總經費2億440萬元，預計進度今年3、4月會全部完工，碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，海棠島區陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，各有1家廠商投標。

此外，縣府水利處長楊明鐃報告自行車暨環湖步道建置計畫，總經費7億4993萬元，行政院公共工程委員會於去年12月7日通知修正計畫，最主要就原物料調漲部分有意見，水利處正與客委會協商中。

頭屋鄉長徐鑫榮列席縣務會議，他憂心忡忡，表示明德水庫重振觀光的各項計畫都將逐漸到位，鄉公所提具兩項停車場改善計畫，卻都被打回票，停車場是水庫門面，如果無法同步，投入大筆建設經費效果將大打折扣。

鍾東錦指示相關單位設法改善，林彥甫說，明德水庫停車場問題，根本應該是著重考量太陽光電板，落柱位置壓縮停車場功能，不單只是改善鋪面可以解決，如果將來免費停車，恐怕會造成亂象，文觀局將努力爭取遊憩景觀經費希望解決。

另，今天是2024年第一場縣務會議，鍾東錦宣示今年設定為推升苗栗繁榮進步的關鍵年，加速推進各項重大建設，積極招商引資，全力促成各項重大開發計畫都能有突破性的發展，為苗栗開啟全新格局，他要求局處積極研提可行計畫爭取中央專案補助，挹注縣政推動。

鍾東錦，有鑑於縣庫依舊困窘，請團隊仍應持續共體時艱，撙節支出，今年各單位預算循例先控管10%，希望達成每年決算都有結餘，年年定額還債，逐步健全縣府財政的目標。