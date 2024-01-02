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苗栗推百年鐵道旅行 拚海線觀光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
新埔車站是從日本時期保留下來的百年木造站體，也是台灣西幹線鐵路最靠海車站。記者吳傑沐／攝影
新埔車站是從日本時期保留下來的百年木造站體，也是台灣西幹線鐵路最靠海車站。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府推動「百年鐵道旅行-沿海地帶新生計畫」，今年獲內政部補助6670萬元，以通霄、苑裡海線的白沙屯、新埔、通霄、苑裡4處台鐵車站為核心，改善周邊環境，營造屬於通霄、苑裡地區的百年鐵道旅行軸帶，目前相關工程均已陸續完工，沿海鐵道旅行將有新體驗。

水利處指出，「百年鐵道旅行—沿海地帶新生計畫」將以當地白沙屯、新埔、通霄、苑裡4大海線車站為核心，改善通苑地區特色聚落節點25處，把火車站及沿海社區、在地特色鏈結融合後，做整體規畫及周邊環境營造。

以靠近知名宗教信仰中心白沙屯拱天宮的白沙屯車站為例，將改善前站廣場及停車場並新設自行車道，再加上後站廣場的改善，可讓到訪的香客與遊客能夠漫步於附近宮廟與景點，將觀光人潮擴大。

鄰近虎頭山的通霄車站，因虎頭山上擁有通霄神社與日露戰役望樓紀念碑等歷史資產，且虎頭山適合健行，並靠近通霄市區，計畫改善停車場，希望能吸引更多人潮。

水利處長楊明鐃強調，相關改善計畫均未觸及火車站體，尤其新埔車站是從日本時期保留下來的百年木造站體，也是台灣西幹線鐵路最靠海車站，徒步150公尺即可抵達海邊，因此側重在站前狹窄道路的改善。

鐵道 白沙屯 火車站

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