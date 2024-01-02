竹縣長照中心揭牌 優化服務窗口

新竹縣高齡人口比率達13.96%，長照需求人口逐年增加，縣府將社會處及衛生局相關業務與人力整合為單一窗口，昨成立竹縣長期照顧管理中心，位於縣府A棟7樓，強調將提供完整、便利和全方位長照整合服務。

縣長楊文科表示，竹縣長照中心下轄「照護管理科」及「服務管理科」，由衛生局副局長張惠紜任首任中心主任，竹縣高齡人口約8萬2千多人，照顧長輩是縣府責任，要讓民眾感到便利。

揭牌儀式有多位議員、醫療及長照團體、大學長照學系等產官學代表到場觀禮，並參觀嶄新辦公廳舍，現場氣氛熱絡。

縣府指出，長照業務過去分屬社會處及衛生局管理，致民眾尋求照護服務諮詢或申請，常需跑兩處，不便又易混淆，設單一窗口的長照管理中心，可提供完整、便利和全方位長照整合服務。

楊文科強調，長照管理中心是肩負長照政策規畫推動及民眾使用長照服務的重要窗口，未來將在既有基礎下，全面整合串連醫療衛生及社福體系的資源，在資源布建、行政管理效能、服務品質維護等更精進完善，提升新竹縣長照涵蓋率，力挺「家庭照顧者」角色的鄉親。