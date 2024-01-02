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升旗會場 竹縣百名家長陳情高中不足

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導

新竹縣百位家長昨到元旦升旗典禮舉紅布條向縣長楊文科陳情高中不足，籲縣府超前部署，今年起就要增額，楊文科上台致詞時回應，感謝鄉親希望中央要增班、重視問題，中央權責必須要增班幫助新竹縣，但目前都得不到中央具體承諾，「我們會繼續努力」。

大新竹高中就學權益自救會發言人潘思齊指出，許多家長第一次來縣府廣場前升旗，就是為了竹縣爭取高中職站出來，希望國教署、縣府負起責任，還給孩子應有的受教權，提升大新竹地區的教育資源。

自救會提出5大訴求，分別是113學年度新竹縣市高中職再增額300名、新竹縣市公立高中職每班再增額2名、竹縣提供往返苗栗通學專車並補助車資、立即評估新高中職或可行的完全中學、爭取竹竹苗會考計分制度改為更細緻的計分制度。

民進黨議員蔡蕥鍹、2選區立委候選人曾聖凱、綠黨1選區立委候選人余筱菁也到場相挺，蔡蕥鍹表示，縣府改善方案仍不足，竹北國中能推完全中學，因應未來華興重劃區爆量問題。

楊文科回應，縣府已和陽明交大合作設立實驗高中，已經陽明交大校務會議通過，文興國中改為完全中學，湖口高中、六家高中也擴大增班，這些都是縣府為了解決學校不足問題的超前規畫，因為國立高中是中央權責，中央權責必須要增班，幫助新竹縣才對，但目前都得不到中央具體的承諾，「我們會繼續努力」。

新竹 陽明交大 楊文科

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