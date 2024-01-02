元旦升旗 桃竹苗首長談願景

迎接2024年到來，桃竹苗縣市政府都舉辦元旦升旗典禮，現場旗海飄揚，熱鬧非凡。桃園市長張善政強調以4大願景、6大施政重點，打造全台最亮眼的城市；新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安都細數政績，宣示今年將持續實現新計畫；苗栗縣長鍾東錦期許今年爭取更多中央經費，讓苗栗愈來愈好。

桃市府昨在府前廣場舉辦元旦升旗，吸引超過5000人參與，現場由學生展開30公尺巨幅國旗，氣勢磅礡，引起陣陣驚呼；典禮由金曲歌王殷正洋、國旗達人張老旺及建德國小合唱團老中青三代一同領唱國歌。

張善政表示，回首檢視桃園市政建設，醫療資源分布不均、汙水下水道普及率低、沒有市政園區等，均是未來努力方向；今年團隊將加大力道投入「好通勤、好工作、好就學、好生活」4大願景，和施政重點「產業、交通、建設、永續、智慧、觀光文化」6大領域，將桃園打造為全台最亮眼城市。

竹縣元旦升旗在府前廣場舉行，近6000人共襄盛舉，縣長楊文科說，過去一年縣府團隊碰到許多挑戰，感謝各界持續支持，縣府今年將持續推動交通、教育等各項便民服務，以「拚經濟、重文教、樂安居、享福利」為目標，持續「打造科技首都幸福竹縣」願景。

新竹市長高虹安也表示，過去1年市府秉持十大施政策略，完善各項政策與建設，感謝市民鞭策與肯定，市府不忘謙卑「傾聽民意、專注市政」；「務實解決各項市政問題，絕對是理工人的DNA」。

苗栗縣政府今年元旦升旗首次移師竹南運動公園，一早吸引7000多人湧入，大排長龍領取摸彩券，現場旗海飄飄，民眾擠爆；縣長鍾東錦說，期許今年能爭取更多中央經費，建設苗栗。