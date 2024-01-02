桃園好孕專車2月上路 補助冠全台

六都包括新北、高雄、台北都推出「好孕專車」服務，桃園吸引不少年輕家庭移入，但計畫研議多年尚未實施，不少民代都盼早日跟進。市府婦幼發展局昨表示，已著手相關規畫，預計2月推出，未來不只照顧孕期，也納入產後6個月內回診，補助36趟次、每趟最高250元交通費，趟次和金額將是全台之冠。

目前全台有新北市、屏東縣、嘉義市、高雄市、新竹市、台北市6縣市推出好孕專車。桃園市前市長鄭文燦任內，社會局曾表示會研擬相關配套措施，市長張善政競選時列為政見，隨著負責婦幼及衛生健康業務的婦幼局昨起正式運作，好孕專車也即將上路。

婦幼局長杜慈容表示，社會局、交通局、衛生局等單位去年多次協商，討論好孕專車補助條件、補助方式、系統運用、友善計程車簽約撥款等事項，現規畫補助36趟次、每趟250元，從產檢至產後6個月內搭乘合作計程車皆可使用。

市府以今年新生兒1萬6150名為預估數編列預算，總預算達7265萬元。依目前方案，桃園將補助每位孕婦共9000元，比台北提供8000元乘車補助還高；婦幼局說，趟次、效期、金額將居全台之冠。

議員張桂綿建議，市府應採取最方便的方式，可在確定懷孕之初、發給媽媽手冊同時，就直接給予孕婦36趟次的乘車券，避免還要再提供文件申請，造成不便。

議員謝美英表示，民眾對好孕專車詢問度非常高，桃園沒跑在最前面，就推出更完善的機制，建議結合市民卡方便孕婦使用，並與計程車隊合作，提供安全、安心、便利的服務。

杜慈容說，政策牽涉多個單位和計程車隊，包括申請方式、地點等細節仍在討論中，婦幼局會持續搜集民意，盡量方便民眾就近申請，讓孕產婦獲得最舒適的乘車服務。