桃園好孕專車2月上路 補助趟次、金額將居全國之冠

六都包括新北、高雄、台北都推出「好孕專車」服務，桃園吸引不少年輕家庭移入，但計畫研議多年尚未實施，不少地方民代都盼早日跟進。市府婦幼發展局今表示，已著手相關規畫，預計2月推出，未來桃園不只照顧孕期，也納入產後6個月內回診，補助36趟次、每趟最高250元交通費，趟次和金額將是全國之冠。

目前全台有新北市、屏東縣、嘉義市、高雄市、新竹市、台北市等6縣市推出好孕專車服務。前市長鄭文燦任內，社會局曾表示會研擬相關配套措施，市長張善政競選時也將推動好孕專車列為政見，不過至今尚未實施。

婦幼局今起正式運作，負責婦幼及衛生健康業務。局長杜慈容表示，市府去年已多次與社會局、交通局、衛生局等單位跨局處協商，針對補助條件、補助方式、系統運用、友善計程車簽約撥款等事項討論，現規畫補助36趟次、每趟250元，從產檢至產後6個月內搭乘合作計程車皆可使用。

市府以今年新生兒1萬6150名為預估數編列預算，總預算達7265萬元。依目前方案，桃園將補助每位孕婦共9000元，比台北提供8000元乘車補助還高，趟次、效期、金額將居全國之冠。

議員張桂綿表示，全國許多縣市已推動好孕專車，建議市府要採取最方便的方式，像是在確定懷孕之初、發給媽媽手冊同時，就直接給予孕婦36趟次的乘車卷，避免還要再提供文件申請，造成不便。

議員謝美英表示，民眾對好孕專車詢問度非常高，桃園在六都不是跑在最前面，仍應推出更完善的機制，建議結合市民卡方便孕婦使用，並與計程車車隊合作，提供孕婦安全、安心、便利的服務。

杜慈容表示，政策牽涉多個單位和計程車隊，包括申請方式、地點等細節仍在討論中，婦幼局會持續搜集民意，盡量方便民眾就近申請，減少車程往返奔波，讓孕產婦獲得最舒適的乘車服務。