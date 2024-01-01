快訊

5分鐘內石川縣接連強震 新幹線傳停駛、迪士尼遊客驚嚇蹲地避難

日本電視台緊急插播強震快訊 女主播突嚴肅大喊「快跑！」影片瘋傳

東京也有感！日本石川縣規模7.6地震首波海嘯抵達 民眾捕捉畫面曝光

南桃園2醫院誕29元旦寶寶 同是元旦寶寶父：神奇緣分

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
宏其婦幼醫院預計今天接生元旦寶寶14人，醫護人員在新生兒產房洋溢喜悅。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼醫院預計今天接生元旦寶寶14人，醫護人員在新生兒產房洋溢喜悅。圖／宏其婦幼醫院提供

邁入2024年元旦，許多新手父母喜迎元旦寶寶報到，桃園市中壢宏其、平鎮秉坤2家婦幼醫院至今天下午3時統計，宏其接生元旦寶寶10人、尚有4名產婦待產中，秉坤共接生元旦寶寶4人、尚有11名產婦待產中，2院共預計誕下元旦寶寶29人，宏其婦幼醫院院長張紅淇表示，台灣長期少子化問題已不是新聞，今年元旦該院預期誕生14名元旦寶寶，讓醫院充滿喜悅。

即將進入農曆生肖龍年，今年元旦正值生肖兔年年尾，許多新手父母在元旦喜慶日子，歡喜迎接元旦寶寶，讓各醫產房充滿喜氣，宏其婦幼醫院產房今天凌晨1時40分，同是元旦寶寶的江先生，看 到妻子誕下元旦女寶寶，父女都是元旦寶寶，他讚嘆表示，他夫妻沒有刻意規畫安排時辰下，竟迎來同時元旦出生的女兒，讓他十分高興，直呼「這是神奇的緣分」。

宏其婦幼醫院表示，今天至今已接生元旦寶寶10人，其中元旦男寶寶2人、女寶寶8人，女多於男，其中剖腹產6人、自然產4人，目前尚有4名產婦待產中，院方預估總計今天將迎接元旦寶寶14人，該院近年更設置智慧產房、智慧病房系統，確保孕產婦安全。

秉坤婦幼醫院表示，截至目前，平鎮院區接生新生兒3人、桃園院區1人共4名元旦寶寶，其中平鎮院區早上7 時39 分迎來第一位元旦女寶寶，尚有11名產婦待產中，預計全院將有15名元旦寶寶降生，讓新生兒父母新年感受溫馨氛圍。

秉坤婦幼醫院執行長洪秉坤表示，近年來全台出生率持續下降，值此龍年來臨之際，新生命誕生的喜悅，期盼年輕夫妻在龍年生育「龍寶寶」熱潮下，提升生育意願，為國家少子化盡一點心力。

秉坤婦幼醫院預計今天接生元旦寶寶15人，新生兒產房洋溢喜悅。圖／秉坤婦幼醫院提供
秉坤婦幼醫院預計今天接生元旦寶寶15人，新生兒產房洋溢喜悅。圖／秉坤婦幼醫院提供
秉坤婦幼醫院預計今天接生元旦寶寶15人，新生兒產房洋溢喜悅。圖／秉坤婦幼醫院提供
秉坤婦幼醫院預計今天接生元旦寶寶15人，新生兒產房洋溢喜悅。圖／秉坤婦幼醫院提供
江先生妻子產下元旦女寶寶，父女同是元旦寶寶令他讚嘆是神奇的緣分。圖／宏其婦幼醫院提供
江先生妻子產下元旦女寶寶，父女同是元旦寶寶令他讚嘆是神奇的緣分。圖／宏其婦幼醫院提供

元旦 接生

延伸閱讀

童綜合醫院跨年迎接元旦寶寶 0點00分接生 37歲的她也生下女嬰

元旦寶寶來報到！ 竹市喜迎3位新生兒誕生

桃園元旦寶寶報到 中午前14位嬰兒出生

龍年拉升出生率？ 彰化今產下9名元旦寶寶

相關新聞

桃園好孕專車2月上路 補助趟次、金額將居全國之冠

六都包括新北、高雄、台北都推出「好孕專車」服務，桃園吸引不少年輕家庭移入，但計畫研議多年尚未實施，不少地方民代都盼早日跟...

南桃園2醫院誕29元旦寶寶 同是元旦寶寶父：神奇緣分

邁入2024年元旦，許多新手父母喜迎元旦寶寶報到，桃園市中壢宏其、平鎮秉坤2家婦幼醫院至今天下午3時統計，宏其接生元旦寶...

跨年疏運完成 桃捷：單日總運量較去年成長30.9%

桃捷公司今天表示，順利完成跨年疏運任務，統計機捷線從民國112年12月31日上午6時到113年1月1日上午6時止，單日總...

百年鐵道旅行沿海地帶新生計畫 打造苗栗海線觀光特色

苗栗縣政府推動「百年鐵道旅行-沿海地帶新生計畫」，今年獲內政部補助6670萬元，以通霄、苑裡海線的白沙屯、新埔、通霄、苑...

大千醫院元旦一早喜迎3位「小龍女」 盼龍年增加生育率

迎接2024龍年的第一天，苗栗縣大千綜合醫院從凌晨到上午10點已接生3位元旦寶寶，都是女寶寶，目前還有一位準產婦待產中，...

竹縣元旦寶寶報到！ 中午前有26位嬰兒出生

新竹縣元旦喜迎新生命，新竹縣長楊文科今天前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院探視元旦寶寶母嬰，截至中午12點為止，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。