南桃園2醫院誕29元旦寶寶 同是元旦寶寶父：神奇緣分

邁入2024年元旦，許多新手父母喜迎元旦寶寶報到，桃園市中壢宏其、平鎮秉坤2家婦幼醫院至今天下午3時統計，宏其接生元旦寶寶10人、尚有4名產婦待產中，秉坤共接生元旦寶寶4人、尚有11名產婦待產中，2院共預計誕下元旦寶寶29人，宏其婦幼醫院院長張紅淇表示，台灣長期少子化問題已不是新聞，今年元旦該院預期誕生14名元旦寶寶，讓醫院充滿喜悅。

即將進入農曆生肖龍年，今年元旦正值生肖兔年年尾，許多新手父母在元旦喜慶日子，歡喜迎接元旦寶寶，讓各醫產房充滿喜氣，宏其婦幼醫院產房今天凌晨1時40分，同是元旦寶寶的江先生，看 到妻子誕下元旦女寶寶，父女都是元旦寶寶，他讚嘆表示，他夫妻沒有刻意規畫安排時辰下，竟迎來同時元旦出生的女兒，讓他十分高興，直呼「這是神奇的緣分」。

宏其婦幼醫院表示，今天至今已接生元旦寶寶10人，其中元旦男寶寶2人、女寶寶8人，女多於男，其中剖腹產6人、自然產4人，目前尚有4名產婦待產中，院方預估總計今天將迎接元旦寶寶14人，該院近年更設置智慧產房、智慧病房系統，確保孕產婦安全。

秉坤婦幼醫院表示，截至目前，平鎮院區接生新生兒3人、桃園院區1人共4名元旦寶寶，其中平鎮院區早上7 時39 分迎來第一位元旦女寶寶，尚有11名產婦待產中，預計全院將有15名元旦寶寶降生，讓新生兒父母新年感受溫馨氛圍。