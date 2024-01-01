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跨年疏運完成 桃捷：單日總運量較去年成長30.9%

中央社／ 桃園1日電
因應大量跨年人潮，桃捷公司41小時不打烊，統計自112年12月31日上午6時至113年1月1日上午6時止，機場捷運線單日總運量為14萬291人次，超越去年，成長約3O.9%。 圖／桃捷提供
因應大量跨年人潮，桃捷公司41小時不打烊，統計自112年12月31日上午6時至113年1月1日上午6時止，機場捷運線單日總運量為14萬291人次，超越去年，成長約3O.9%。 圖／桃捷提供

桃捷公司今天表示，順利完成跨年疏運任務，統計機捷線從民國112年12月31日上午6時到113年1月1日上午6時止，單日總運量14萬291人次，超越去年10萬7171人次，成長約3O.9%。

桃捷公司發布新聞稿表示，「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會在A18高鐵桃園站前廣場舉行，吸引大量人潮到場，從1日凌晨零時起，散場人潮陸續湧入高鐵桃園站，桃捷公司也啟動加班車疏運及人潮管制措施，派駐人力在出入口、閘門及月台引導旅客乘車。

桃捷公司指出，因應大量跨年人潮，桃捷公司41小時不打烊，投入424名服務人力維護乘車秩序及安全，統計自112年12月31日上午6時至113年1月1日上午6時止，機場捷運線單日總運量為14萬291人次，超越去年的10萬7171人次，成長約3O.9%。

桃捷公司人員也組成「桃氣午夜天」3人表演團體，帶領候車旅客嗨唱多首歌曲，延續跨年歡樂心情也紓解等候情緒，獲得旅客們熱情響應，更向服務人員大喊「新年快樂」送上祝福與溫暖，現場熱情氣氛熱烈宛如小型演唱會。

桃捷 跨年晚會

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