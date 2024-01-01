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竹市加強跨年交通疏導 60分鐘內紓解散場人潮

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「2024大新竹跨年公益演唱會」，湧入約5萬人次共同迎接新年。圖／新竹市政府提供
「2024大新竹跨年公益演唱會」，湧入約5萬人次共同迎接新年。圖／新竹市政府提供

「2024大新竹跨年公益演唱會」在竹市大湳雅公園登場，由超過15組超強卡司輪番上場，搭配300秒絢爛煙火秀，市府今統計，演唱會約湧入5萬人次共同迎接新年，市府擬定交通疏導措施與接駁路線發揮功效，於1小時內完成接駁車疏運、現場人潮安全疏散，且周邊道路行車順暢。

身兼跨年應變中心指揮官的秘書長張治祥表示，竹市已有8年沒有舉辦跨年公益演唱會，市長高虹安特別指示要做好相關的交管配套，市府無不嚴陣以待，因應龐大人潮，預先擬定3層交通管制圈及3線接駁路線，並搭配新竹車站周邊停車場、南寮漁港停車場轉乘接駁，也於樹林頭停車場備有近2000輛機車停車場；據統計近5000民眾搭乘接駁車前往會場，市府也在1時內將5000人疏散完畢，接駁車疏運策略奏效。

交通處長倪茂榮表示，大湳雅公園緊鄰住宅區、周邊道路狹小，為因應參與活動人潮，擬定3層交通管制圈、3線接駁路線及40輛接駁車備戰，經統計接駁車總計開出逾200班次、來回載運近萬人，散場疏運近5000人，其中以新竹火車站線占總人數的60%、竹北線占27%、南寮線占13%。

交通處表示，除3線接駁線外，3層交通管制圈由警察局在應變中心架設CCTV，由市府相關主管進駐應變中心，全程即時監控，隨時掌握道路狀況，調整號誌秒數紓解車潮，並投入百餘名警民力疏導交通，經觀察會場周邊重要幹道經國路、東大路及武陵路皆無壅塞情形、順暢良好。

前來參加跨年晚會的王小姐說，竹市已經有好幾年沒辦跨年晚會，原本擔心人潮太多影響離開時間，但現場散場指引做得很棒，方向相當明確，未有過於擁擠的情形發生，感謝市府在這方面的努力，讓活動圓滿成功。

竹市府擬定3層交通管制圈及3線接駁路線， 60分鐘內紓解散場人潮。圖／新竹市政府提供
竹市府擬定3層交通管制圈及3線接駁路線， 60分鐘內紓解散場人潮。圖／新竹市政府提供

跨年晚會 新竹

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