竹縣元旦寶寶報到！ 中午前有26位嬰兒出生

新竹縣元旦喜迎新生命，新竹縣長楊文科今天前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院探視元旦寶寶母嬰，截至中午12點為止，新竹縣共誕生了26位元旦寶寶，其中男寶寶17位、女寶寶9位，另外共有13位媽媽正待產中，準備迎接元旦寶寶誕生。

楊文科今天在衛生局長殷東成、社會處長陳欣怡等人陪同下，特別赴院關心產婦及新生兒，並送上金飾禮盒及育兒禮袋，禮袋含包巾、領巾、襪子及手套等，致贈新生兒家庭，給予滿滿祝福。

截至中午12點為止，新竹縣共誕生了26位元旦寶寶，其中男寶寶17位、女寶寶9位，包含東元綜合醫院11位；中國醫藥大學新竹附設醫院6位；新竹台大生醫2位；顏明通婦產科診所1位；育禾婦幼診所6位，另外共有13位媽媽正待產中，準備迎接元旦寶寶誕生。

為降低家長照顧幼兒負擔，楊文科提供新生兒營養補助，針對設籍於竹縣的新生兒，只要新生兒雙親之一方設籍並繼續居住新竹縣滿1年以上（以新生兒出生日期為準），且新生兒在竹縣辦妥出生登記者（含國外出生在本縣初設戶籍者），即可申請新生兒營養補助，第一胎補助1萬元、第二胎2萬、第三胎以上5萬，該胎次為雙胞胎補助新台幣3萬、三胞胎以上補助新台幣10萬，期望今年在各項友善政策的推行下，人數能有所提升。

新竹縣托育資源中心提供家有0到3歲嬰幼兒新手父母完整的托育服務諮詢、幼兒照顧諮詢及圖書與教玩具借用服務等，托育資源中心內的親子遊戲室亦開放0到6歲之幼兒入內使用，希望民眾多多利用。