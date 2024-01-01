挽袖歡度元旦 苗栗捐血人陳宗聖升旗後跨縣新竹捐血

血荒拉警報，苗栗縣捐血人陳宗聖數十年如一日，每年都會在參加元旦升旗後前往血站捐血，但今天元旦適逢周一，因苗栗捐血站周一、二不開門，他還特別跨縣前往竹北的新竹捐血中心捐血小板，過程中更巧遇大學同學，彼此在捐血站敘舊、歡度元旦，留下難忘回憶。

近來天氣冷颼颼，新竹捐血中心的血液庫存，其中A型、O型血庫存4天以下，亮出急缺的警報，B型、AB型庫存4至7天也偏低，且因捐血人減少，苗栗、竹南、頭份捐血站都調整縮短作業時間。目前身兼生命線台灣總會長的陳宗聖，遵循一年的第一天從行善開始也創造價值的理念，每年元旦都會前往捐血，目前已累積476次，挹注11萬9千CC。

陳宗聖說，他從1986年18歲就讀聯合大學前身聯合工專開始捐血，今天在捐血站巧遇的大學同學謝東宏，是他靜宜大學企管系苗栗學分班同學，也捐血約300次，很開心能在元旦與老同學一起捐血做公益。

「能夠捐血是福份！」他說，捐血躺著就可以助人，因此每年參加苗栗縣政府元旦升旗典禮後捐血；過程中必須自我要求，保持健康與活力，才能夠捐血，再來就是結交許多流著同樣血液的異父異母的兄弟，有時你幫助人，創造了價值，有可能就會回向，生命中出現貴人，希望大家一起挽袖捐血救人。