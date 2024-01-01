快訊

被一輛老豐田擊落！Tesla Cybertruck全球首撞 車主超心痛

50萬網羅費賣孩子？解禁是否釀惡性挖角 教練：一刀切不恰當

馬桶糞水倒噴地板全毀 法官查汙水公管堵塞判管委會賠償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挽袖歡度元旦 苗栗捐血人陳宗聖升旗後跨縣新竹捐血

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
陳宗聖目前身兼生命線台灣總會長，他遵循一年的第一天從行善開始也創造價值的理念，每年元旦都會前往捐血，目前已累積446次，挹注11萬1500CC。圖／陳宗聖提供
陳宗聖目前身兼生命線台灣總會長，他遵循一年的第一天從行善開始也創造價值的理念，每年元旦都會前往捐血，目前已累積446次，挹注11萬1500CC。圖／陳宗聖提供

血荒拉警報，苗栗縣捐血人陳宗聖數十年如一日，每年都會在參加元旦升旗後前往血站捐血，但今天元旦適逢周一，因苗栗捐血站周一、二不開門，他還特別跨縣前往竹北的新竹捐血中心捐血小板，過程中更巧遇大學同學，彼此在捐血站敘舊、歡度元旦，留下難忘回憶。

近來天氣冷颼颼，新竹捐血中心的血液庫存，其中A型、O型血庫存4天以下，亮出急缺的警報，B型、AB型庫存4至7天也偏低，且因捐血人減少，苗栗、竹南、頭份捐血站都調整縮短作業時間。目前身兼生命線台灣總會長的陳宗聖，遵循一年的第一天從行善開始也創造價值的理念，每年元旦都會前往捐血，目前已累積476次，挹注11萬9千CC。

陳宗聖說，他從1986年18歲就讀聯合大學前身聯合工專開始捐血，今天在捐血站巧遇的大學同學謝東宏，是他靜宜大學企管系苗栗學分班同學，也捐血約300次，很開心能在元旦與老同學一起捐血做公益。

「能夠捐血是福份！」他說，捐血躺著就可以助人，因此每年參加苗栗縣政府元旦升旗典禮後捐血；過程中必須自我要求，保持健康與活力，才能夠捐血，再來就是結交許多流著同樣血液的異父異母的兄弟，有時你幫助人，創造了價值，有可能就會回向，生命中出現貴人，希望大家一起挽袖捐血救人。

捐血中心 元旦升旗

延伸閱讀

影／新北多區同步升旗 社團帶動唱跳還有三太子助陣

苗栗縣政府元旦升旗移師竹南 鍾東錦加碼2支iPhone大放送

新北元旦升旗 劉和然傳達侯市府執政4大原則「讓中華民國被世界看見」

新竹風太狂？新竹跨年晚會吊臂攝影機砸傷6人幸無礙

相關新聞

竹縣元旦升旗百名家長陳情「高中不足」 楊文科贊同：中央要正視

新竹縣元旦升旗一早在新竹縣政府廣場舉行，廣場後方百位家長舉著紅布條向新竹縣長楊文科陳情，呼籲縣府超前部署，今年起就要增額...

2024桃園STAR UP跨年晚會開唱 3萬人趕High跨年掀熱潮

送別2023年，「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會今天晚上7 時起在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，動力火車、丁噹開...

挽袖歡度元旦 苗栗捐血人陳宗聖升旗後跨縣新竹捐血

血荒拉警報，苗栗縣捐血人陳宗聖數十年如一日，每年都會在參加元旦升旗後前往血站捐血，但今天元旦適逢周一，因苗栗捐血站周一、...

桃警元旦連假抓改管猴炸街 元旦起變更排氣管要「認證登記」

元旦三天連假，桃園警分局針對擾人的改管猴炸街行為，分別在南平路同德國中、桃園市政府前廣場，攜手環監單位聯合稽查取締噪音車...

苗栗縣政府元旦升旗移師竹南 鍾東錦加碼2支iPhone大放送

苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園，主辦單位舉辦抽獎活動，一早吸引7千多人湧入，大排長龍領取摸彩券，現場旗海飄...

元旦為長期照顧管理中心揭牌 楊文科：整合為單一窗口

新竹縣高齡人口比例達13.96％，長照需求者及家庭照顧者需求人口逐年增加，新竹縣政府為了提供竹縣民全方位長期照顧整合服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。