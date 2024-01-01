苗栗縣政府元旦升旗移師竹南 鍾東錦加碼2手機大放送
苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園，主辦單位舉辦抽獎活動，一早吸引7千多人湧入，大排長龍領取摸彩券，現場旗海飄飄，升旗民眾擠爆運動場；縣長鍾東錦致詞時除祝賀大家新年快樂、縣政昌隆外，也期許今年能爭取更多中央經費，建設苗栗。
上午7點多，來自各地參加升旗民眾齊聚竹南運動公園，舞台上有竹南鎮新南社區舞蹈班、健身教練帶動跳，泰雅族歌手阿智Zpower、山佳太鼓團及氣球天使等表演，現場也限量發放摸彩券、小國旗、國旗風車及貢丸湯、爆米香，最大獎項有iPhone 15、50吋電視等獎項。
苗栗縣政府往年元旦都在縣政大樓舉辦，今年移師竹南運動公園，由竹南、頭份、後龍共10個社區協辦，由於有抽獎活動，也讓參加民眾熱情更加高昂，期待幸運之神降臨中大獎；縣長鍾東錦偕妻子陳美琦出席，議會正副議長李文斌、張淑芬，多位議員、鄉鎮長及立委參選人陳超明、邱鎮軍、康世明也到場與民同唱國歌。
鍾東錦以徐志摩「數大便是美」來形容現場旗海說「國旗最美！」，祝福113年元旦快樂、天天快樂。活動尾聲，由縣長鍾東錦偕妻子陳美琦抽大獎iPhone 15手機，台上唱號兩位幸運兒時，氣氛達到高潮，最後在群眾高呼「加碼」下，鍾縣長也開心大放送，當場加碼兩支iPhone 15手機，與大家同樂。
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