快訊

南投紫南宮元旦發錢母綿延逾5公里！憂衝擊交通 大年初一停發

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖偏財運旺 有貴人帶財

苗栗縣政府元旦升旗移師竹南 鍾東錦加碼2手機大放送

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦偕妻子陳美琦，議會正副議長李文斌、張淑芬，多位議員、鄉鎮長也到場同唱國歌升旗。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦偕妻子陳美琦，議會正副議長李文斌、張淑芬，多位議員、鄉鎮長也到場同唱國歌升旗。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園，主辦單位舉辦抽獎活動，一早吸引7千多人湧入，大排長龍領取摸彩券，現場旗海飄飄，升旗民眾擠爆運動場；縣長鍾東錦致詞時除祝賀大家新年快樂、縣政昌隆外，也期許今年能爭取更多中央經費，建設苗栗。

上午7點多，來自各地參加升旗民眾齊聚竹南運動公園，舞台上有竹南鎮新南社區舞蹈班、健身教練帶動跳，泰雅族歌手阿智Zpower、山佳太鼓團及氣球天使等表演，現場也限量發放摸彩券、小國旗、國旗風車及貢丸湯、爆米香，最大獎項有iPhone 15、50吋電視等獎項。

苗栗縣政府往年元旦都在縣政大樓舉辦，今年移師竹南運動公園，由竹南、頭份、後龍共10個社區協辦，由於有抽獎活動，也讓參加民眾熱情更加高昂，期待幸運之神降臨中大獎；縣長鍾東錦偕妻子陳美琦出席，議會正副議長李文斌、張淑芬，多位議員、鄉鎮長及立委參選人陳超明、邱鎮軍、康世明也到場與民同唱國歌。

鍾東錦以徐志摩「數大便是美」來形容現場旗海說「國旗最美！」，祝福113年元旦快樂、天天快樂。活動尾聲，由縣長鍾東錦偕妻子陳美琦抽大獎iPhone 15手機，台上唱號兩位幸運兒時，氣氛達到高潮，最後在群眾高呼「加碼」下，鍾縣長也開心大放送，當場加碼兩支iPhone 15手機，與大家同樂。

苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園舉辦，現場旗海飄飄。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園舉辦，現場旗海飄飄。記者吳傑沐／攝影
從花蓮遠嫁來苗栗的兩位原住民族媽媽，穿著原住民服飾參加升旗典禮，也成為現場吸睛亮點。記者吳傑沐／攝影
從花蓮遠嫁來苗栗的兩位原住民族媽媽，穿著原住民服飾參加升旗典禮，也成為現場吸睛亮點。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園舉辦，現場旗海飄飄。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園舉辦，現場旗海飄飄。記者吳傑沐／攝影
鍾鍾錦偕妻子陳美琦也開心大放送，當場加碼兩支iPhone 15手機，與大家同樂。記者吳傑沐／攝影
鍾鍾錦偕妻子陳美琦也開心大放送，當場加碼兩支iPhone 15手機，與大家同樂。記者吳傑沐／攝影

鍾東錦 運動 元旦升旗

延伸閱讀

原住民及族群發展處將掛牌 鍾東錦：新處長以原民為主

就職週年 鍾東錦偕家人化身志工感恩付出

就職周年...苗栗縣長鍾東錦下廚服務社區、關懷據點志工

聖誕節報佳音 鍾東錦夫妻校門口導護小朋友發送聖誕禮物

相關新聞

竹縣元旦升旗百名家長陳情「高中不足」 楊文科贊同：中央要正視

新竹縣元旦升旗一早在新竹縣政府廣場舉行，廣場後方百位家長舉著紅布條向新竹縣長楊文科陳情，呼籲縣府超前部署，今年起就要增額...

2024桃園STAR UP跨年晚會開唱 3萬人趕High跨年掀熱潮

送別2023年，「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會今天晚上7 時起在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，動力火車、丁噹開...

苗栗縣政府元旦升旗移師竹南 鍾東錦加碼2手機大放送

苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園，主辦單位舉辦抽獎活動，一早吸引7千多人湧入，大排長龍領取摸彩券，現場旗海飄...

元旦為長期照顧管理中心揭牌 楊文科：整合為單一窗口

新竹縣高齡人口比例達13.96％，長照需求者及家庭照顧者需求人口逐年增加，新竹縣政府為了提供竹縣民全方位長期照顧整合服務...

六福村百人猛獸路跑迎新年 獅虎同行超刺激

六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」，吸引百名跑者與猛獸同行，跑者最先進入可愛猴園區，接著穿越非洲水牛與駿馬群，...

竹市元旦升旗近4000人出席 高虹安：傾聽民意 專注市政

新竹市府今天上午7點半在市府前廣場舉行2024元旦升旗典禮，由市長高虹安及市府一級主管，與現場來賓及市民齊唱國歌，一同迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。